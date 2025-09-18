За что Волочкова обиделась на дочь и маму: "Ни разу не спросили: "Как твоя косточка, как твоя ножка?"

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова в интервью для проекта Веры Ганеевой рассказала о том, что она отреклась от 19-летней дочки Ариадны и своей мамы Тамары Владимировны.

Обида Волочковой на маму и дочь

Волочкова обиделась на свою мать и родную дочку. Она считает, что те ее просто предали. Дело в том, что родственники балерины скрыли от нее вторую свадьбу Ариадны. А потом и вовсе везде заблокировали артистку. У балерины даже не было возможности поговорить с дочерью, которая после свадьбы решила сменить фамилию Волочкова на Григорян.

"У меня нет дочери", — заявила Волочкова, не сдержав эмоций.

Особенно расстраивает балерину то, что ни дочь, ни мама не интересуются тем, как она себя чувствует. Никто не думает о ее здоровье. "Ни разу не позвонили и не спросили: "Как твоя косточка, как твоя ножка?" — заявила Волочкова.

Как прошла вторая свадьба дочки Волочковой

Тайная свадьба Ариадны прошла в подмосковном загородном клубе. Эту вечеринку балерина назвала "пикничком". Однако мачеха невесты Елена Николаева заверила, что праздник прошел во всем великолепии. Ариадна выехала к гостям на белом коне, словно принцесса. Торжество оплатил отец невесты — бизнесмен Игорь Вдовин. На празднике присутствовала и бабушка Ариши со стороны матери.

А вот Волочкову на вечеринку никто не пригласил. Что естественно обидело балерину. Ведь именно она оплатила праздник дочки и ее жениха Никиты Григоряна в Санкт-Петербурге после их венчания. Вечеринку они устроили в особняке Мясниковых. Балерина собиралась потратить на свадьбу дочки около 10 млн рублей.