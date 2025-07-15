Юрия Мороза похоронят рядом с погибшей женой

Прощание с режиссером Юрием Морозом состоится 16 июля. Похоронят покойного мэтра на Ваганьковском кладбище. Там же двадцать пять лет назад нашла свой вечный покой трагически погибшая актриса Марина Левтова. Она была первой женой Мороза.

Спустя четверть века Юрий Мороз и Марина Левтова воссоединятся. Как сообщает ТВЦ, могила режиссер будет находится рядом с захоронением первой жены.

Марина Левтова погибла зимой 2000 года во время катания на снегоходе. Актриса закрыла собой дочь Дарью Мороз. Ей тогда было шестнадцать лет. Марине Левтовой на момент гибели исполнилось сорок.