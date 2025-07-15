Юрия Мороза похоронят рядом с погибшей женой

Прощание с режиссером Юрием Морозом состоится 16 июля. Похоронят покойного мэтра на Ваганьковском кладбище. Там же двадцать пять лет назад нашла свой вечный покой трагически погибшая актриса Марина Левтова. Она была первой женой Мороза.
Спустя четверть века Юрий Мороз и Марина Левтова воссоединятся. Как сообщает ТВЦ, могила режиссер будет находится рядом с захоронением первой жены.
Марина Левтова погибла зимой 2000 года во время катания на снегоходе. Актриса закрыла собой дочь Дарью Мороз. Ей тогда было шестнадцать лет. Марине Левтовой на момент гибели исполнилось сорок.
Дарья Мороз с мамой Мариной Левтовой и отцом Юрием Морозом, февраль 1999 год. Ровно за год до гибели Левтовой. Фото: Наталья Логинова / Global Look Press
После гибели мамы Дарья Мороз познакомила отца со своей старшей подругой, актрисой Викторией Исаковой. Спустя какое-то время пара поженилась и счастливо прожила в браке больше двадцати лет.
Этот союз был разрушен смертью Юрия Мороза. Сердце 68-летнего режиссера остановилось в ночь на 14 июля. Два года Юрий Мороз боролся с раком поджелудочной железы. Но болезнь оказалась сильнее.
Незадолго до смерти Юрию Морозу был присвоен паллиативный статус. Он почти не вставал с кровати.
Виктория Исакова и Дарья Мороз тщательно скрывали болезнь режиссера. Они не отказывались от выходов в свет. Дарья Мороз появилась на публике за несколько часов до кончины отца. Она отметилась на 'БеспринцЫпных чтениях' в минувшее воскресенье.
Читайте также: