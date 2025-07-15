Дарья Мороз перед смертью отца посетила светское мероприятие

Актриса Дарья Мороз практически в день смерти отца, режиссера Юрия Мороза, появилась на публике. Звезда не стала отменять светских мероприятий. Понимая фатальность происходящего, Дарья Мороз предстала на людях.

13 июля вечером Дарья Мороз приняла участие в мероприятии под названием 'БеспринцЫпные чтения'. Оно состоялось в саду 'Эрмитаж'. Для выхода в свет Дарья Мороз выбрала наряд в светлых оттенках.

Дарья Мороз облачилась в белый жакет, такого же цвета шорты и брутальные сапоги. Но вот улыбаться в тот вечер Дарья не могла. На снимках с мероприятия она выглядит довольно печальной.

А в ночь на 14 июля не стало отца Дарьи Мороз, режиссера Юрия Мороза.