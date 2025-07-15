Дарья Мороз перед смертью отца посетила светское мероприятие

Актриса Дарья Мороз практически в день смерти отца, режиссера Юрия Мороза, появилась на публике. Звезда не стала отменять светских мероприятий. Понимая фатальность происходящего, Дарья Мороз предстала на людях.
13 июля вечером Дарья Мороз приняла участие в мероприятии под названием 'БеспринцЫпные чтения'. Оно состоялось в саду 'Эрмитаж'. Для выхода в свет Дарья Мороз выбрала наряд в светлых оттенках.
Дарья Мороз облачилась в белый жакет, такого же цвета шорты и брутальные сапоги. Но вот улыбаться в тот вечер Дарья не могла. На снимках с мероприятия она выглядит довольно печальной.
А в ночь на 14 июля не стало отца Дарьи Мороз, режиссера Юрия Мороза.
Дарья Мороз с папой, режиссером Юрием Морозом. Фото: соцсети Юрия Мороза
Последние два года Юрий Мороз тяжело болел. В 2023 году у него обнаружили рак поджелудочной железы. Болезнь быстро прогрессировала. У режиссера отказали ноги. Он передвигался в инвалидной коляске. А в последнее время и вовсе не вставал с кровати.
Незадолго до смерти Юрию Морозу присвоили паллиативный статус, статус неизлечимо больного человека.
Все эти годы никто из поклонников не догадывался, что Юрий Мороз болен. Его жена, актриса Виктория Исакова, и дочь Дарья Мороз продолжали выходить в свет. Обе делали вид, что ничего фатального в их семье не происходит.
Виктория и Дарья общались с публикой, улыбались. И никто не подозревал, какую боль они носят в себе.
Юрию Морозу было 68 лет. Прощание с ним состоится 16 июля. Похоронят мэтра на Ваганьковском кладбище.
Читайте также: