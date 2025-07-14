Судьба Юрия Мороза: гибель первой жены и дочери, счастье с молодой супругой

Не стало известного режиссера Юрия Мороза. Жизнь Юрия Павловича унес рак поджелудочной железы, с которым он боролся на протяжении двух лет. У режиссера остались жена Виктория Исакова, взрослая дочь — актриса Дарья Мороз, а также десятилетняя дочка Варя.

Юрий Павлович был счастлив в браке с молодой женой. Но в его судьбе было и немало трагедий.

Знакомство с Мариной Левтовой

Первой супругой Юрия Мороза стала актриса Марина Левтова, которую он впервые заметил на съемках фильма “Юность Петра”. Он вышел на перекур с коллегами-актерами, когда рядом остановился автобус. А из него вышли студентки, приглашенные принять участие в той же ленте. Среди них была и Марина Левтова.

Находившийся рядом актер Николай Еременко – младший выкрикнул какую-то мужскую шутку в адрес Марины. Но та его резко осадила, не посмотрев на статус и славу. Возможно, это умение постоять за собой и зацепило Юрия Мороза.

Он влюбился с первого взгляда и решил завоевать Марину Левтову. В то время Юрий Мороз не был состоятельным человеком, но умудрялся дарить Марине подарки. Мог сорвать цветы с соседней клумбы или своими руками сделать глиняную вазу. Главное ведь не стоимость сюрприза, а внимание к человеку.

После съемок Юрий всегда провожал Марину домой. Она относилась к нему хорошо, но не задумывалась о серьезных отношениях.

К тому же мастер курса Левтовой Сергей Герасимов советовал своим студенткам остерегаться творческих мужчин. Однако Юрий Мороз не собирался сдаваться.

Однажды, узнав, что отец Марины занимается ремонтом дачи в одиночку, предложил ему свою помощь. Опыт работы Юрия на шахте и строительстве позволил ему сделать все быстро.

Отец Марины остался доволен. А Юрий признался в своих чувствах к его дочери. И уже на следующий день Левтова сама пригласила Юрия на свидание.

Юрий Мороз и Марина Левтова поженились, а спустя четыре года у них родилась дочь Даша, впоследствии известная актриса Дарья Мороз. Но за углом счастливых влюбленных подстерегал злой рок.