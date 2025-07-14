Судьба Юрия Мороза: гибель первой жены и дочери, счастье с молодой супругой

Не стало известного режиссера Юрия Мороза. Жизнь Юрия Павловича унес рак поджелудочной железы, с которым он боролся на протяжении двух лет. У режиссера остались жена Виктория Исакова, взрослая дочь — актриса Дарья Мороз, а также десятилетняя дочка Варя.
Юрий Павлович был счастлив в браке с молодой женой. Но в его судьбе было и немало трагедий.
Знакомство с Мариной Левтовой
Первой супругой Юрия Мороза стала актриса Марина Левтова, которую он впервые заметил на съемках фильма “Юность Петра”. Он вышел на перекур с коллегами-актерами, когда рядом остановился автобус. А из него вышли студентки, приглашенные принять участие в той же ленте. Среди них была и Марина Левтова.
Находившийся рядом актер Николай Еременко – младший выкрикнул какую-то мужскую шутку в адрес Марины. Но та его резко осадила, не посмотрев на статус и славу. Возможно, это умение постоять за собой и зацепило Юрия Мороза.
Он влюбился с первого взгляда и решил завоевать Марину Левтову. В то время Юрий Мороз не был состоятельным человеком, но умудрялся дарить Марине подарки. Мог сорвать цветы с соседней клумбы или своими руками сделать глиняную вазу. Главное ведь не стоимость сюрприза, а внимание к человеку.
После съемок Юрий всегда провожал Марину домой. Она относилась к нему хорошо, но не задумывалась о серьезных отношениях.
К тому же мастер курса Левтовой Сергей Герасимов советовал своим студенткам остерегаться творческих мужчин. Однако Юрий Мороз не собирался сдаваться.
Однажды, узнав, что отец Марины занимается ремонтом дачи в одиночку, предложил ему свою помощь. Опыт работы Юрия на шахте и строительстве позволил ему сделать все быстро.
Отец Марины остался доволен. А Юрий признался в своих чувствах к его дочери. И уже на следующий день Левтова сама пригласила Юрия на свидание.
Юрий Мороз и Марина Левтова поженились, а спустя четыре года у них родилась дочь Даша, впоследствии известная актриса Дарья Мороз. Но за углом счастливых влюбленных подстерегал злой рок.
Юрий Мороз с женой Мариной Левтовой и дочерью Дарьей. Фото: Наталья Логинова / Global Look Press
Роковая поездка на снегоходе
26 февраля 2000 года Марина и ее муж праздновали успех на премьере комедии "Фортуна", где главную роль исполнила их 16-летняя дочь. Марине вручили букет желтых цветов, что считается не очень хорошей приметой.
После премьеры семья отправилась за город, в поселок Раздоры, где выпало много снега. Стол был накрыт угощениями и напитками, царило веселье.
После небольшого застолья все вышли на улицу, чтобы поиграть в снежки, запускать фейерверки и лепить снеговиков. Ничто не предвещало беды.
Внезапно Дарья увидела снегоход хозяина дачи Михаила Рудяка и захотела прокатиться. Не желая оставлять дочь одну, Марина Левтова тоже присоединилась к поездке. Втроем они сели на один снегоход.
Михаил разогнал снегоход до скорости почти 70 км/ч.
В какой-то момент он резко повернул, не заметив овраг. Туда и упал снегоход. Марина, закрыв собой дочь, врезалась в дерево и погибла на месте. Дарья получила лишь незначительные травмы. Михаил Рудяк же впал в кому на полтора года и скончался в 2007 году от последствий той аварии.
Юрий Мороз был глубоко потрясен смертью своей жены и впал в тяжелую депрессию. Он прекратил работу, почти не выходил из дома, заливал свое горе в вине.
Знакомство с Викторией Исаковой
Тогда Дарье оставалось только наблюдать, как отец медленно разрушает себя. Чтобы Юрий Мороз хоть немного отвлекся от переживаний, она познакомила его со своей близкой подругой — выпускницей ГИТИСа Викторией Исаковой.
Незадолго до этой встречи трагически погиб возлюбленный Виктории, ее однокурсник Алексей Чижевский. Алексея сбила машина.
"Нас познакомила Дашка. Она снималась в тех краях в "Дикарке", а Вика там же неподалеку репетировала спектакль "Лесная песня", который потом играла во МХАТе. "Здрасьте — здрасьте. Вика — Юра". И все знакомство", — вспоминал Юрий Мороз в интервью Вадиму Вернику.
Спустя полгода Виктория пригласили Юрия на спектакль "Лесная песня". Как признавался режиссер, тогда у него не было никаких потаенных мыслей. Но именно после этой постановки все и закрутилось. Не помешала и 20-летняя разница в возрасте...
Режиссер и актриса начали встречаться. А примерно через год поженились.
Юрий Мороз и Виктория Исакова. Фото: Global Look Press
Однако сначала Дарья Мороз восприняла этот союз в штыки. Но со временем успокоилась, поняв, что главное — счастье отца.
Гибель дочери Марины и рождение Вари
Вскоре у пары родилась дочь, которую назвали Мариной, в память о погибшей жене Юрия. К сожалению, радость была недолгой. Малышка умерла всего через три месяца из-за проблем с легкими.
Врачи установили, что у девочки было редкое генетическое неизлечимое заболевание. И семье оставалось только наблюдать за ее уходом. После этого Виктории поставили диагноз: бесплодие.
В 2015 году у Виктории и Юрия родилась дочь Варя, что стало для них настоящим чудом после пережитых потерь. Они долго скрывали эту радость, желая избежать лишнего внимания и разговоров. Рождение девочки пара рассекретила только в 2018 году.
Также Юрий Мороз и Виктория Исакова помогали Дарье Мороз воспитывать дочь Аню от брака с Константином Богомоловым.
Смотрели в одну сторону
Супруги признавались, что в каких-то вещах они диаметрально противоположные личности. Например, Юрий Мороз — аккуратист, а Виктория, напротив, предпочитает творческий беспорядок.
Виктория обладает взрывным характером, а ее супругу необходимо все проанализировать внутри себя.
"Но в большинстве случаев наши вкусы сходятся, — признавалась Виктория. — Мы живем в одной системе координат — это главное".
Справка
Юрий Павлович Мороз (29 сентября 1956, Краснодон, Ворошиловградская область — 14 июля 2025) — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер.
В 1979 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в коллектив Московского театра имени Ленинского комсомола, где работал до 1987 года.
В 1988 году окончил режиссерский факультет ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Известен по фильмам и сериалам: "Юность Петра", "В начале славных дел", "Каменская", "Инквизитор", "Апостол" и многим другим проектам.
Читайте также: