Юрий Антонов высказался о блокировке его счетов за долги: "Трудности возникли"
Юрий Антонов. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Юрий Антонов объяснил блокировку его счетов ФНС трудностями с приложением банка
Известный музыкант Юрий Антонов прокомментировал недавнюю блокировку своих счетов налоговиками. Он отреагировал на информацию о том, что у него образовались долги. Сначала, правда, Антонов назвал ситуацию, несоответствующей действительности. Мягко говоря.
"Все это брехня чистой воды", — заявил Юрий Антонов MK.RU.
Он добавил, что счета его не заблокированы. И уточнил, что у него есть только один счет.
А вот информацию о том, что долги перед налоговой у него все же есть, артист опровергать не стал. 80-летний Юрий Антонов признался, что задержка в платежах произошла. Но не по его вине.
"Трудности возникли с приложением банка. Я не смог вовремя оплатить налоги как юрлицо, потому что в моем телефоне не было необходимого приложения от этого банка", — объяснил Юрий Антонов.
Артист еще в 1997 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основная деятельность Юрия Антонова связана с исполнительским искусством.
А в июне этого года в специальном сервисе были обнаружены решения ФНС о частичной или полной приостановке обслуживания банковских счетов знаменитости. Не исключено, что задержка платежей могла быть связана с госпитализацией Антонова.