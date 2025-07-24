Юрий Антонов высказался о блокировке его счетов за долги: "Трудности возникли"

Известный музыкант Юрий Антонов прокомментировал недавнюю блокировку своих счетов налоговиками. Он отреагировал на информацию о том, что у него образовались долги. Сначала, правда, Антонов назвал ситуацию, несоответствующей действительности. Мягко говоря.

"Все это брехня чистой воды", — заявил Юрий Антонов MK.RU .

Он добавил, что счета его не заблокированы. И уточнил, что у него есть только один счет.

А вот информацию о том, что долги перед налоговой у него все же есть, артист опровергать не стал. 80-летний Юрий Антонов признался, что задержка в платежах произошла. Но не по его вине.

"Трудности возникли с приложением банка. Я не смог вовремя оплатить налоги как юрлицо, потому что в моем телефоне не было необходимого приложения от этого банка", — объяснил Юрий Антонов.

Артист еще в 1997 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основная деятельность Юрия Антонова связана с исполнительским искусством.

А в июне этого года в специальном сервисе были обнаружены решения ФНС о частичной или полной приостановке обслуживания банковских счетов знаменитости. Не исключено, что задержка платежей могла быть связана с госпитализацией Антонова.

В июне сообщалось, что мэтр попал в больницу из-за проблем с сердцем.