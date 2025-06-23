Юрий Антонов госпитализирован из-за проблем с сердцем

80-летний музыкант Юрий Антонов был госпитализирован в Москве. Как сообщает телеграм-канал SHOT , легендарный автор и исполнитель песен обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди.

Кардиологи осмотрели Юрия Антонова. Было принято решение оставить Юрия Михайловича на некоторое время в стационаре. У Юрия Антонова диагностировали проблемы с сердцем.

Он несколько дней провел в клинике под наблюдением врачей. Сейчас известный музыкант уже находится дома. Антонов лечится амбулаторно и выполняет все предписания врачей.

Певец чувствует себя уже намного лучше.

Новости о проблемах Юрия Антонова со здоровьем появляются на лентах далеко не в первый раз. Пару лет назад Юрий Антонов уезжал за границу лечить больную ногу.

Год назад, в феврале 2024-го, Юрий Антонов отказался от гастролей по стране. Музыкант объяснил это плохим самочувствием.

При этом Юрий Антонов продолжает интересоваться происходящим в шоу-бизнесе. Он следит за выступлениями своих более молодых коллег и часто дает им оценку. Так, он высказывался о вокале певицы Алсу.