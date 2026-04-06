"Папа, а мама умирает?": Артем Чекалин рассказал, как дети переживают тяжелую болезнь Лерчек

У Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Сама она сейчас находится в больнице и не может присутствовать на судебных заседаниях. Артем приходит один.

По словам Чекалина, дети, особенно дочь, тяжело переживают разлуку с мамой. Они часто плачут, а перед сном задают страшные вопросы, на которые трудно отвечать.

"Валерия постоянно в больнице. Детям, конечно, тяжело. Честно сказать, бывает, что плачут, переживают. Перед сном особенно дочка говорит: "Папа, а что мама умирает?" и так далее. Честно сказать, когда она в первый раз мне такое сказала, я сам чуть всплакнул. Потому что это все тяжело. То, что у меня такая ситуация напряженная, у Валерии непонятно, что будет. Ну… что имеем", — поделился Чекалин.

Сейчас дети проводят большую часть времени с отцом. Валерия не может видеться с ними, так как нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

Главная опора Лерчек сейчас — ее жених, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. Он организует лечение, ищет врачей и не отходит от невесты ни на шаг. Луис активно ведет соцсети, рассказывая о состоянии Валерии и привлекая внимание к ее проблеме.

Благодаря этой огласке к Чекалиной начали относиться с сочувствием даже те, кто раньше ее критиковал.

"Меня выводит даже упоминание этой дамы. Но если там рак — правда, говорят, там рак придуман… А если мы ошибаемся? А если там правда рак? Я не хочу на эту тему шутить. Тогда надо помиловать. Надо освободить женщину от пут правосудия и всего остального", — призывал Отар Кушанашвили.

Несмотря на тяжелое состояние, Лерчек нашла в себе силы погасить огромный долг перед налоговой — 176 миллионов рублей. Кроме того, за время домашнего ареста она запустила новый бренд.