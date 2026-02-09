Прописалась в хрущевке, живет в съемной: новый адрес Ларисы Долиной после выселения из Хамовников

Как выяснилось, певица прописалась в двухкомнатной квартире в районе Лефортово.

Правда, жить там она не планирует — на самом деле звезда снимает другое жилье и копит на покупку собственного.

Новый адрес прописки: старая хрущевка в Лефортово

Согласно данным, которые приводит Telegram-канал Shot , Лариса Долина оформила новую регистрацию 25 декабря 2025 года. Адрес — обычная двухкомнатная квартира площадью всего 50 квадратных метров в Лефортово.

Самое интересное, что эта квартира — не новая покупка. Оказывается, Долина приобрела эту самую «двушку» в хрущевке еще 20 лет назад. Все эти годы недвижимость просто числилась за ней, но сама певица в ней никогда не жила и, судя по всему, жить не собирается. Сейчас эта прописка нужна ей просто как формальный юридический адрес после потери основного жилья.

Где живет на самом деле?

Напомним, в недавнем интервью Лариса Долина честно рассказала о своем нынешнем положении. После решения суда, обязавшего ее освободить квартиру в Хамовниках, она временно снимает жилье в аренду.

Певица объяснила, что пока не может позволить себе купить новую просторную квартиру — на это нужны большие деньги, которых сейчас нет. Поэтому она взяла жилье в долгосрочный наем на выгодных условиях и планирует копить, чтобы в будущем выкупить его или приобрести что-то другое. Ее главный актив — загородный дом в Подмосковье, но жить там постоянно, видимо, не очень удобно.

Как Долина дошла до жизни съемной?

Вся эта цепочка событий — прямое следствие громкого судебного процесса. Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками ФСБ, уговорили ее продать свою элитную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала бизнес-леди Полина Лурье.

Позже Долина через суд вернула себе жилье, но Лурье, оставшись и без денег, и без квартиры, дошла до Верховного суда. В декабре 2025 года ВС РФ вынес окончательное решение в ее пользу, обязав Долину освободить квартиру. Судебные приставы исполнили это решение, и певице пришлось искать новый кров.