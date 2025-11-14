Высоцкая заплакала, говоря о дочери, лежащей в коме: "Мы будем бороться до самого конца"

Актриса Юлия Высоцкая нарушила молчание о дочери Маше. Девушка уже двенадцать лет не выходит из комы. Юлия Высоцкая сообщила, что ее наследница жива, они продолжают бороться за нее.

Что Юлия Высоцкая рассказала о дочери

Юлия Высоцкая призналась, что мучительная боль за дочь не покидает ее на протяжении многих лет. Актриса и ее супруг, режиссер Андрей Кончаловский, продолжают бороться за жизнь Маши. Наследнице звездной пары в этом году исполнилось 26 лет, 12 из них она находится в коме.

"Жизнь как может идти — идет. Мы будем бороться до самого конца. Я благодарна всем, кто нам помогает, а помощь прекрасная!" — поделилась Юлия Высоцкая.

Она рассказала, что рядом с Машей постоянно находятся медицинские работники. Они помогают в поддержании и реабилитации девушки. Высоцкая добавила, что они постоянно пробуют новые методы лечения, и это очень нелегко.

Говоря о дочери, Юлия расплакалась. Она поблагодарила всех, кто поддерживает и сочувствует ее семье.

"Я благодарна всем, кто сопереживает, это дает какое-то дыхание", — заплакала Высоцкая.

Что случилось с дочкой Высоцкой и Кончаловского

В 2013 году Высоцкая и Кончаловский вместе с дочкой попали в аварию во Франции. Их автомобиль вынесло на встречную полосу. В результате сильную черепно-мозговую травму получила дочь пары Мария, которой тогда было четырнадцать лет.

Мария на тот момент уже снималась в кино и подавала большие надежды. Но судьба распорядилась иначе. После аварии Маша впала в кому. Сначала она находилась в одной из клиник Франции, а затем ее перевезли в Россию.

Высоцкая и Кончаловский крайне редко говорят о дочери. Каждое признание о ней причиняет паре нестерпимую боль.

Не так давно Высоцкая и Кончаловский удочерили четырехлетнюю девочку по имени Соня. Юлия рассказала, что малышка — настоящее чудо.

По материалам YouTube-шоу Fametime TV

