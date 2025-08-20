Отношения Кончаловского и Высоцкой: ночь любви после пары часов знакомства, совместная работа и трагедия дочери

20 августа свое 88-летие празднует знаменитый режиссер Андрей Кончаловский. Мэтр широко известен не только своими фильмами и спектаклями, но и бурной личной жизнью. Но почти 30 лет назад он обрел тихую гавань в отношениях с актрисой Юлией Высоцкой.
"Я решился, положил ей руку на грудь"
Будущие супруги познакомились в период проведения кинофестиваля "Кинотавр". Тогда Юлии было 23 года, а Андрону Сергеевичу – 59 лет.
Основатель фестиваля Марк Рудинштейн в своих воспоминаниях описывал момент их встречи в переполненном лифте гостиницы "Жемчужина".
По словам продюсера, Юлия стояла впереди, а Андрей Сергеевич вошел позже. В какой-то момент режиссер прижался к актрисе. И когда лифт остановился на ее этаже, предложил проехать дальше, на что Высоцкая согласилась.
Кончаловский в своей автобиографии "Возвышающий обман" более подробно описал их знакомство и последующие события. В тот вечер он пригласил Юлию на ужин, а затем к себе в номер.
"Я решился, положил ей руку на грудь. Эта грудь была как раз по моей руке. У всех все разное — и носы, и губы, и груди, и все остальное, но бывает грудь, напоминающая мне опрокинутую пиалу. Вот так рука на нее и легла, — вспоминал Кончаловский пикантные подробности их первой совместной ночи.
— Она не сопротивлялась. Удивительно! Мы были знакомы полтора часа. Женщина же должна посопротивляться, хоть для порядка".
Затем он предложил новой знакомой раздеться. Юлия молча сняла платье и осталась стоять посреди комнаты со смущенной улыбкой. Режиссер признался, что та ночь стала для него особенной, полной неописуемых эмоций и физического наслаждения
Кстати, тогда Андрей Кончаловский был женат на дикторе телевидения Ирине Смирновой. А Юлия встречалась с актером Игорем Сидоренко. Но после этой судьбоносной встречи они оба оставили своих возлюбленных у разбитого корыта. Впоследствии у Игоря начались проблемы с алкоголем, и он был убит в пьяной драке.
"Мы опаздываем в ЗАГС"
Роман известного режиссера и юной актрисы, начавшийся в Сочи, мог бы остаться лишь курортным увлечением, но на деле оказался куда более серьезным.
Спустя всего несколько дней после знакомства они вместе отправились в Турцию, где Кончаловский участвовал в съемках фильма "Одиссея". Затем их путь лежал в Лондон, где режиссер также был занят работой. Именно там Юлия поступила в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, писал сайт
Их свадьба состоялась в 1998 году. Причем для самой невесты это стало полной неожиданностью. Однажды утром Кончаловский разбудил ее словами: "Мы опаздываем!" Оказалось, они опаздывали в ЗАГС, куда Юлия, не подозревая о планах любимого мужчины, приехала в джинсах.
Режиссеру удалось уговорить сотрудниц ЗАГСа провести регистрацию брака в срочном порядке, что и было сделано.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Виктор Клюшкин / Global Look Press
Вместо пышного торжества кинематографист приобрел три бутылки шампанского "Дом Периньон" и позвонил своему отцу, писателю Сергею Михалкову, чтобы сообщить о женитьбе. Отец приехал к молодоженам вместе с супругой, чтобы отпраздновать это событие.
Поначалу семья Кончаловских, известного своими громкими браками и романами, настороженно относились к его новой избраннице.
В семье невесты, Юлии, тоже не все были рады такому союзу. Кончаловский вспоминал, что разница в возрасте молодоженов сильно опечалила дедушку любимой женщины.
"Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за Егора, моего сына. Тогда он просто ушел на балкон, чтобы скрыть слезы. Такой вот замечательный человек был", — говорил Кончаловский.
Творческий тандем
Естественно, Юлия начала сниматься в фильмах своего мужа. Стоит отметить, что в творчестве режиссера перед их знакомством и свадьбой случился перерыв на несколько лет, но затем последовало успешное возвращение. В 2002 году режиссер представил фильм "Дом дураков", где Юлия исполнила главную роль.
Эта картина получила несколько наград на кинофестивалях, включая "Серебряного льва" в Венеции. Благодаря этому все заговорили об исключительно удачном творческом сотрудничестве Кончаловского и Высоцкой.
С тех пор Юлия снималась практически во всех новых фильмах своего мужа, иногда даже в небольших ролях, как, например, в картине "Грех". Одна из недавних их совместных работ — фильм "Дорогие товарищи", получивший спецприз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Картина выдвигалась на премию "Оскар" от России в категории "Лучший иностранный фильм", но не попала в список номинантов.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Роковая авария
В 1999 году у супругов Кончаловских родилась дочь Мария, а через четыре года — сын Петр. Мария дебютировала на экране в младенчестве, участвуя в авторской программе Юлии Высоцкой "Едим дома", где пробовала блюда, приготовленные матерью.
В возрасте восьми лет она снялась в фильме Кончаловского "Глянец", исполнив роль юной героини Юлии Высоцкой. Несколько лет спустя Мария приняла участие в ленте "Москва, я люблю тебя" Егора Кончаловского, сына Андрея Кончаловского от Натальи Аринбасаровой.
Марию могло бы ждать блестяще будущее в кино, если бы не роковая случайность. В октябре 2013 года семья Кончаловских попала в автокатастрофу во Франции: автомобиль, в котором они находились, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.
14-летняя Маша, не будучи пристегнутой, получила тяжелую черепно-мозговую травму и была введена в кому. Девочка провела около шести лет в коме во французской клинике, после чего ее перевезли в Россию. На данный момент неизвестно ни ее местонахождение, ни состояние здоровья.
Родители предпочитают не комментировать эту ситуацию, чтобы избежать распространения слухов.
Сегодня они по-прежнему счастливы вместе. А на вопрос, в чем секрет счастливого брака, Юлия Высоцкая отвечает, что во всех сферах жизни нужно стараться. И уж тем более – в отношениях с любимым человеком!
