Отношения Кончаловского и Высоцкой: ночь любви после пары часов знакомства, совместная работа и трагедия дочери

20 августа свое 88-летие празднует знаменитый режиссер Андрей Кончаловский. Мэтр широко известен не только своими фильмами и спектаклями, но и бурной личной жизнью. Но почти 30 лет назад он обрел тихую гавань в отношениях с актрисой Юлией Высоцкой.

"Я решился, положил ей руку на грудь"

Будущие супруги познакомились в период проведения кинофестиваля "Кинотавр". Тогда Юлии было 23 года, а Андрону Сергеевичу – 59 лет.

Основатель фестиваля Марк Рудинштейн в своих воспоминаниях описывал момент их встречи в переполненном лифте гостиницы "Жемчужина".

По словам продюсера, Юлия стояла впереди, а Андрей Сергеевич вошел позже. В какой-то момент режиссер прижался к актрисе. И когда лифт остановился на ее этаже, предложил проехать дальше, на что Высоцкая согласилась.

Кончаловский в своей автобиографии "Возвышающий обман" более подробно описал их знакомство и последующие события. В тот вечер он пригласил Юлию на ужин, а затем к себе в номер.

"Я решился, положил ей руку на грудь. Эта грудь была как раз по моей руке. У всех все разное — и носы, и губы, и груди, и все остальное, но бывает грудь, напоминающая мне опрокинутую пиалу. Вот так рука на нее и легла, — вспоминал Кончаловский пикантные подробности их первой совместной ночи. — Она не сопротивлялась. Удивительно! Мы были знакомы полтора часа. Женщина же должна посопротивляться, хоть для порядка".

Затем он предложил новой знакомой раздеться. Юлия молча сняла платье и осталась стоять посреди комнаты со смущенной улыбкой. Режиссер признался, что та ночь стала для него особенной, полной неописуемых эмоций и физического наслаждения

Кстати, тогда Андрей Кончаловский был женат на дикторе телевидения Ирине Смирновой. А Юлия встречалась с актером Игорем Сидоренко. Но после этой судьбоносной встречи они оба оставили своих возлюбленных у разбитого корыта. Впоследствии у Игоря начались проблемы с алкоголем, и он был убит в пьяной драке.

"Мы опаздываем в ЗАГС"

Роман известного режиссера и юной актрисы, начавшийся в Сочи, мог бы остаться лишь курортным увлечением, но на деле оказался куда более серьезным.

Спустя всего несколько дней после знакомства они вместе отправились в Турцию, где Кончаловский участвовал в съемках фильма "Одиссея". Затем их путь лежал в Лондон, где режиссер также был занят работой. Именно там Юлия поступила в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, писал сайт Spletnik.ru.

Их свадьба состоялась в 1998 году. Причем для самой невесты это стало полной неожиданностью. Однажды утром Кончаловский разбудил ее словами: "Мы опаздываем!" Оказалось, они опаздывали в ЗАГС, куда Юлия, не подозревая о планах любимого мужчины, приехала в джинсах.

Режиссеру удалось уговорить сотрудниц ЗАГСа провести регистрацию брака в срочном порядке, что и было сделано.