Высоцкая и Кончаловский вновь стали родителями: "У нас появилось такое чудо — Соня"

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский стали родителями. О том, как ребенок появился в их семье, Юлия Высоцкая рассказала сама. Почему звездная пара решилась на такой шаг, объяснять не нужно.

Третий ребенок Высоцкой и Кончаловского

Юлия Высоцкая раскрыла тайну появления в их семье третьего ребенка. Актриса и телеведущая призналась, что они с мужем всегда мечтали о большой семье. Но она сумела подарить супругу только двоих детей — дочку Машу и сына Петю.

Высоцкая призналась, что они хотели еще детей. Но не сложилось. Пределом мечты актрисы было пятеро наследников. Позже пришло решение взять малютку из приюта.

"Мы часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка", — поделилась Юлия Высоцкая.

Трагедия в семье Кончаловского и Высоцкой

В 2013 году в звездной семье случилась трагедия. Машина, в которой ехали Кончаловский и Высоцкая вместе с дочерью-подростком, попала в аварию во Франции. Маша получила тяжелую черепно-мозговую травму. Она впала в кому.

Около шести лет Маша пролежала во французской клинике. Затем ее перевезли в Россию. О том, где дочь Высоцкой и Кончаловского находится сейчас и каково ее состояние, ничего не известно. Пара не дает никаких комментариев на эту тему.

Юлия Высоцкая стала пятой по счету женой режиссера Андрея Кончаловского. Пара поженилась в 1999 году. Высоцкая снимается в фильмах своего именитого мужа и развивает семейный бизнес.

