Как в Москве проходит прощание с Анатолием Лобоцким: дочь во всем черном, пришли Костолевский и Рутберг

Прощание с актером Анатолием Лобоцким проходит в Москве, в Театре Маяковского с 9 до 11 утра. Проводить Анатолия Анатольевича в последний путь пришли его дети, жены и коллеги. На траурной церемонии были замечены Юлия Рутберг, Игорь Костолевский, Владимир Стержаков, Ольга Прокофьева и другие известные личности.
Как проходит прощание с Лобоцким
Гроб с телом Анатолия Лобоцкого установлен на сцене театра. Рядом — самые близкие люди ныне покойного актера. Дочь Анна, облаченная во все черное, принимала соболезнования. На прощание пришел сын Лобоцкого, Станислав.
Известный артист Игорь Костолевский в траурной речи говорил о скромности и таланте Анатолия Лобоцкого.
"Толя был добр, скромен, у него было чувство иронии и самоиронии. Я играл с ним в двух спектаклях — 'Кант' и 'Пигмалион'. Бесконечная отдача профессии — это то, чему нас учил наш мастер Андрей Гончаров. Толя любил сцену и служил ей. У него при его популярности была скромность и фантастическая порядочность. Он никогда не выпячивал себя. Как это горько..." — произнес Игорь Костолевский.
Игорь Костолевский на прощании с Анатолием Лобоцким. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Боролся с раком в одиночку
Актриса Ольга Прокофьева рассказала, что в театре все ждали возвращения Анатолия Лобоцкого. Тот был не очень внимателен к своему здоровью. И боролся с раком в одиночку, никого не прося о помощи.
"Когда он заболел, все его ждали, когда он вернется. Толя за здоровьем не следил. Но он боролся сам, никого не обременяя и не призывая к помощи. Хотя все звонили... Но Толя был скромен. Он был мужчиной. Толя, ты уже история этого театра", — сказала Ольга Прокофьева.
Ольга Прокофьева на прощании с Анатолием Лобоцким. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда не стало Анатолия Лобоцкого?
О кончине Анатолия Лобоцкого стало известно 20 декабря. Актер скончался после борьбы с раком. Ему было 66 лет. Похоронен Анатолий Лобоцкий будет на Троекуровском кладбище Москвы.
Читайте также: