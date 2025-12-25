Как в Москве проходит прощание с Анатолием Лобоцким: дочь во всем черном, пришли Костолевский и Рутберг

Прощание с актером Анатолием Лобоцким проходит в Москве, в Театре Маяковского с 9 до 11 утра. Проводить Анатолия Анатольевича в последний путь пришли его дети, жены и коллеги. На траурной церемонии были замечены Юлия Рутберг, Игорь Костолевский, Владимир Стержаков, Ольга Прокофьева и другие известные личности.

Как проходит прощание с Лобоцким

Гроб с телом Анатолия Лобоцкого установлен на сцене театра. Рядом — самые близкие люди ныне покойного актера. Дочь Анна, облаченная во все черное, принимала соболезнования. На прощание пришел сын Лобоцкого, Станислав.

Известный артист Игорь Костолевский в траурной речи говорил о скромности и таланте Анатолия Лобоцкого.