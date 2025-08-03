Вскрылась правда о детях Юрия Антонова: "Это запрещенная тема"

Раскрыта тайна всей жизни 80-летнего музыканта Юрия Антонова. Давний друг звезды, поэт Владимир Ильичев проговорился о наследниках Антонова. Оказывается, у Юрия Михайловича их двое.

Ильичев сообщил, что у Антонова есть сын и дочь. И тут же сделал оговорку, что больше ничего об отпрысках знаменитости сказать не может.

"Я знаю, что дочь Антонова живет во Франции. Есть у Юрия Михайловича и сын, но общения между ними нет. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема", — поделился Владимир Ильичев в беседе с kp.ru.

Он добавил, что Юрий Антонов живет в трехэтажном особняке. Но из-за проблем с ногами на самый верхний этаж не поднимается. Накануне Юрия Михайловича ждали на премии 'Триумф года'.

Но мэтр не появился на публике. По словам Ильичева, Антонов недавно получил травму дома. Из-за нее у него обострилась болезнь.

Юрий Антонов лечит проблемные суставы несколько лет. Он даже оперировался за границей. Но вмешательства дали лишь временные облегчения, а не устранили причину болезни полностью.