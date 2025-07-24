Волочкова похвасталась отдыхом с танцовщиком на Мальдивах: "Все время просыпаем завтраки"

Балерина Анастасия Волочкова эти июльские дни проводит на Мальдивах. На островах она отдыхает уже двадцать шестой раз в своей жизни. И второй раз — в сопровождении молодого танцора Марчела.

Парочка на Мальдивах много времени проводит в спальне. И стабильно пропускает завтраки.

"Все время просыпаем завтраки, — поделилась Волочкова в беседе с MK.RU . — Мы предпочитаем сон завтраку. У нас здесь только ланч и ужин".

Питается на Мальдивах Анастасия Волочкова очень сдержанно. В ее рационе — листья салата, растущего на Мальдивах, сашими из тунца, а вечером звезда ест куриные яйца. Без желтка.

"Дома я ем всмятку – мне Лолочка их готовит. А здесь – вкрутую", — уточнила балерина.

Волочкова рассказала, что на Мальдивах она не забывает о работе. Чтобы держать себя в тонусе, и она, и Марчело постоянно занимаются и радуют остальных отдыхающих своими па.

"Из Москвы мы взяли костюмы для нашего номера 'Танго' из шоу 'Одержимость' и станцевали всем отдыхающим на радость", — рассказала Волочкова.

Балерина уверяет, что с Марчелом ее связывает исключительно профессиональная дружба. Зимой танцовщик уже сопровождал Волочкову во время отдыха на Мальдивах. А затем отметился на вечеринке в честь дня рождения дивы.