Не только Волочкова: Голубкину назвали "запустехой", а Сексте вошла в топ самых некрасивых актрис

37-летняя Алана Мамаева предложила 49-летней балерине Анастасии Волочковой обратиться к хорошему пластическому хирургу. Бывшая жена футболиста выразила уверенность, что Волочкова сможет выглядеть значительно лучше. Совсем как куколка.
Модель призналась, что знакома с прекрасными специалистами индустрии красоты. И посоветовала артистке не пренебрегать их услугами.
"Я видела Настю на фотографиях и видео, когда она была молодая. И она реально имеет уникальную возможность сегодня выглядеть в сто раз лучше, офигенно. Если она найдет хорошего специалиста и сделает пластику, то будет как куколка", — высказала мнение Алана.
Сама балерина же отметила, что не знает, кто такая Мамаева. И посоветовала ей лечь в психиатрическую больницу и принять препарат от зависти.
Впрочем, советчиков, подобно Алане, всегда было много. Но поймите вы, что не все прибегают к пластике, гонятся за модой и ставят внешность во главу угла, дабы соответствовать ожиданиям окружающих.
Рассказываем об артистках, которые, по мнению некоторых зрителей, выглядят старше своего возраста и не вписываются в их представления о прекрасном.
Мария Голубкина, 51 год
Однажды Дана Борисова назвала Марию Голубкину "запустехой". Мол, не красится, не думает о целлюлите, ходит на светские мероприятия в удобной для себя одежде. А уж о пластике и говорить не приходится...
Но, похоже, сама Голубкина плевать хотела на такие определения с высокой колокольни.
Пару лет назад она выложила в социальные сети фотографию своего отражения в зеркале, вызвав бурную реакцию пользователей.
На снимке были заметны крупные бедра артистки, большой живот и округлившееся лицо. Некоторые пользователи задались вопросом, связано ли это с изменениями в фигуре актрисы, или же все дело в искаженном изображении зеркала.
Сама Мария Голубкина отнеслась к этому с иронией, рассказав о своей любви к вкусной еде, особенно к десертам и выпечке, сдобным булочкам с какао, от которых она не намерена отказываться.
Мария Голубкина. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
При этом Голубкина не испытывает дискомфорта из-за своего лишнего веса и готова обнажаться перед камерой, если этого требует роль, как, например, в сериале "Обоюдное согласие" Валерии Гай Германики.
В этом фильме артистка показала свои бедра и ягодицы, вызвав волну негативных комментариев в Интернете. Но у дочери Ларисы Голубкиной нашлось и немало заступников.
Значительное число комментаторов восхитилось тем, что Мария отличается от многих женщин, которые гонятся за пластикой. Она предпочитает естественное старение, категорически отвергая инъекции красоты, филлеры и пластические операции. Живет так, как ей удобно.
Дарья Мороз, 41 год
Многие считают, что Дарья Мороз хоть и выглядит стильно и ухоженно, но все же на несколько лет старше. И удивляются, узнав ее настоящий возраст.
В начале своей карьеры Дарья Мороз не прибегала к кардинальным изменениям во внешности. Она придерживалась своего натурального русого цвета волос, предпочитала длинные прически и минимум макияжа.
Этот образ Дарьи зрители увидели в фильме "Дикарка", где она сыграла молодую девушку, влюбленную в мужчину намного старше. Роль возлюбленного героини, которого она называла "папка", исполнил Сергей Шакуров.
Возможно, Дарья Мороз продолжила бы воплощать образы тургеневских барышень, если бы не решилась на смелый эксперимент.
В 2006 году ее отец, режиссер Юрий Мороз, выпустил фильм "Точка", в котором Дарья сыграла Нину Мойдодырку — женщину с непростой судьбой. Ради этой роли Дарья согласилась побриться налысо, не думая о том, как будет выглядеть в кадре.
"Я не люблю свою внешность, я одна из тех артисток, которые в зеркало не смотрят на съемочной площадке. Мое лицо и тело — это не предмет радости, скорее гордости.
Гордости в том смысле, что из него можно что угодно сделать. У меня очень удобное лицо для грима", — отметила артистка в одном из интервью.
Дарья Мороз. Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Однажды, спустя несколько лет брака с тогдашним мужем Константином Богомоловым, Дарья представила публике свой новый образ: короткая стрижка с бритыми висками, платиновый блонд и узкое лицо.
Преображение актрисы было связано с ролью в сериале "Содержанки", режиссером которого выступил сам Константин.
Как признавалась артистка, супруг заставлял ее проявлять жесткость в кадре. И благодаря этому она вернулась к себе настоящей.
Надежда Кадышева, 66 лет
В кулуарах можно услышать мнение, что Надежда Кадышева, будучи моложе Надежды Бабкиной почти на десять лет, выглядит хуже вечной конкурентки. Пару лет назад про Кадышеву говорили, что она часто жалуется на плохое самочувствие. Может отменить выступление, ссылаясь на недомогание.
И это притом, что Надежда Никитична и ее муж Александр Костюк очень внимательно относятся к своему здоровую и придерживаются правильного питания.
Несколько лет назад артистка перенесла сердечный приступ.
"Много раз я была на грани жизни и смерти. В 2018-м перенесла тяжелую операцию, но восстановилась", — признавалась певица в интервью "Комсомольской правде".
Надежда Кадышева. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Ранее ей дважды ставили диагноз: рак груди — но в одном случае опухоль оказалась доброкачественной, а в другом произошло нечто необъяснимое.
Тем не менее, услышав о диагнозе, певица с мужем приготовились к худшему. Операция была назначена на 7 апреля, в день рождения ее супруга и в праздник Благовещения. Но во время операции врачи обнаружили, что диагноз не подтверждается. После этого случая певица по-настоящему поверила в чудеса.
В отличие от Надежды Бабкиной, которая не скрывает, что прибегает к пластической хирургии, Надежда Кадышева считает, что лицо — это ее рабочий инструмент, и не хочет его менять.
Она предпочитает естественность и не стремится соответствовать моде. По мнению артистки, возрастные морщины в ее годы — это вполне нормально. А для выступлений есть современный грим, который помогает скрыть признаки старения.
Кстати, сейчас артистка в тренде у молодежи и входит в топ самых дорогих музыкантов на нашей эстраде.
Яна Сексте, 45 лет
Актриса Яна Сексте, экс-жена актера Максима Матвеева, обладает чувством юмора и позитивно относится к своей внешности. Она открыто признает свои недостатки и принимает себя такой, какая она есть.
Сексте рассказала, что однажды увидела свое имя в списке "самых некрасивых знаменитостей России". Однако не расстроилась, а с гордостью поделилась этой "новостью" со своими коллегами.
"Как-то я увидела "топ самых некрасивых артисток России" с моей фамилией. Я весело побежала в театр и говорю: “Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!” В том списке были невероятные актрисы, находиться рядом с которыми — большая честь для меня", — рассказывала артистка.
Возможно, Яна бы так не говорила, если бы была одинокой или несчастливой в браке. Ее муж, композитор Дмитрий Марин, кстати, не разрешает жене называть себя некрасивой.
Яна Сексте. Фото: Global Look Press
Но прежде чем найти счастливую любовь, Яна пережила болезненный развод. В 2009 году она рассталась со своим мужем Максимом Матвеевым, а уже в 2010-м он женился на Елизавете Боярской.
Яна впала в депрессию, но при этом находила в себе силы поддерживать дружеские отношения с бывшим супругом и вместе работать на сцене. Также они продолжали сотрудничать над благотворительным проектом "Доктор Клоун".
В 2013 году этот сложный период завершился. Неожиданно Яна встретила новую любовь. Композитор Дмитрий Марин приехал из Канады для работы над отцовским спектаклем. (отец Дмитрия — режиссер и актер Александр Марин. — Прим. ред.).
"Он пришел на первую репетицию, я вошла в зал, он встал, улыбнулся, и я подумала: "Да, ешкин-матрешкин, все!" Влюбилась в него с первого взгляда и теперь знаю, что такое возможно. И он влюбился тоже, нас обоих как током прошибло" — вспоминала Яна.
После окончания работы Дмитрий вернулся в Канаду, но общение с актрисой не прекратилось. Через несколько месяцев композитор снова приехал в Россию, чтобы оформить брак. Год спустя у них родилась дочь Анна.
Сейчас Яна счастлива в семейной жизни. Она спокойно общается с Максимом Матвеевым и не испытывает негативных чувств к Лизе Боярской.
Кстати, при жизни знаменитую актрису Инну Чурикову тоже называли некрасивой. В молодости ей писали люди с просьбами не сниматься в кино. Мол, в кинематографе спрос на красоток, а ты не вышла лицом.
Но с возрастом Инна Михайловна становилась только красивее. И ее всю жизнь любил муж — режиссер Глеб Панфилов. Они умерли с разницей практически в несколько месяцев.
Так что счастье не зависит от внешности.
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