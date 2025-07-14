Не только Волочкова: Голубкину назвали "запустехой", а Сексте вошла в топ самых некрасивых актрис

37-летняя Алана Мамаева предложила 49-летней балерине Анастасии Волочковой обратиться к хорошему пластическому хирургу. Бывшая жена футболиста выразила уверенность, что Волочкова сможет выглядеть значительно лучше. Совсем как куколка.

Модель призналась, что знакома с прекрасными специалистами индустрии красоты. И посоветовала артистке не пренебрегать их услугами.

"Я видела Настю на фотографиях и видео, когда она была молодая. И она реально имеет уникальную возможность сегодня выглядеть в сто раз лучше, офигенно. Если она найдет хорошего специалиста и сделает пластику, то будет как куколка", — высказала мнение Алана.

Сама балерина же отметила, что не знает, кто такая Мамаева. И посоветовала ей лечь в психиатрическую больницу и принять препарат от зависти.

Впрочем, советчиков, подобно Алане, всегда было много. Но поймите вы, что не все прибегают к пластике, гонятся за модой и ставят внешность во главу угла, дабы соответствовать ожиданиям окружающих.

Рассказываем об артистках, которые, по мнению некоторых зрителей, выглядят старше своего возраста и не вписываются в их представления о прекрасном.

Мария Голубкина, 51 год

Однажды Дана Борисова назвала Марию Голубкину "запустехой". Мол, не красится, не думает о целлюлите, ходит на светские мероприятия в удобной для себя одежде. А уж о пластике и говорить не приходится...

Но, похоже, сама Голубкина плевать хотела на такие определения с высокой колокольни.

Пару лет назад она выложила в социальные сети фотографию своего отражения в зеркале, вызвав бурную реакцию пользователей.

На снимке были заметны крупные бедра артистки, большой живот и округлившееся лицо. Некоторые пользователи задались вопросом, связано ли это с изменениями в фигуре актрисы, или же все дело в искаженном изображении зеркала.

Сама Мария Голубкина отнеслась к этому с иронией, рассказав о своей любви к вкусной еде, особенно к десертам и выпечке, сдобным булочкам с какао, от которых она не намерена отказываться.