«Вилла, кстати, специально была рядом с баром»: Волочкова рассказала, как отдыхала на Мальдивах с 26-летним танцором Марчелом

Анастасия Волочкова вновь пригласила друзей и коллег на свой день рождения, вернувшись по традиции с Мальдивских островов. Несмотря на отсутствие красной икры и дорогих алкогольных напитков, внимание привлекло появление нового друга Волочковой и ее единственной дочери, которую ранее никто не видел на подобных мероприятиях. Перед началом праздника журналисты окружили Волочкову, желая обсудить различные темы. Именинница сразу попросила не приближаться слишком близко, опасаясь, что каждая морщина станет заметной. Затем возникла небольшая заминка, связанная с необходимостью аккуратно обойти длинный шлейф платья Волочковой, который эффектно стелился по полу. Впрочем, репортерам удалось справиться с задачей.

Волочкова была в прекрасном настроении и рассказала о своем возвращении с Мальдив. Она упомянула, что ей необходимо привести себя в форму перед предстоящим выступлением, поэтому сразу после приезда она отправилась в балетный зал. Волочкова также выразила восхищение своим новым другом Марчелом, который первым поздравил ее с днем рождения, подарив огромный букет цветов. Она охарактеризовала его как красивого, молодого и мощного мужчину, с которым она прекрасно отдохнула на Мальдивах. Волочкова добавила, что именно она предложила Марчелу отправиться в поездку еще в декабре, и он с радостью согласился. Она рассказала, что Марчел был очень внимателен к ней, помогал во всем и постоянно оказывал знаки внимания. Волочкова также вспомнила, как Марчел обгорел на солнце на второй день, и как она лечила его кожу сметаной.