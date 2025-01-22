«Вилла, кстати, специально была рядом с баром»: Волочкова рассказала, как отдыхала на Мальдивах с 26-летним танцором Марчелом

Анастасия Волочкова вновь пригласила друзей и коллег на свой день рождения, вернувшись по традиции с Мальдивских островов. Несмотря на отсутствие красной икры и дорогих алкогольных напитков, внимание привлекло появление нового друга Волочковой и ее единственной дочери, которую ранее никто не видел на подобных мероприятиях. Перед началом праздника журналисты окружили Волочкову, желая обсудить различные темы. Именинница сразу попросила не приближаться слишком близко, опасаясь, что каждая морщина станет заметной. Затем возникла небольшая заминка, связанная с необходимостью аккуратно обойти длинный шлейф платья Волочковой, который эффектно стелился по полу. Впрочем, репортерам удалось справиться с задачей.
Волочкова была в прекрасном настроении и рассказала о своем возвращении с Мальдив. Она упомянула, что ей необходимо привести себя в форму перед предстоящим выступлением, поэтому сразу после приезда она отправилась в балетный зал. Волочкова также выразила восхищение своим новым другом Марчелом, который первым поздравил ее с днем рождения, подарив огромный букет цветов. Она охарактеризовала его как красивого, молодого и мощного мужчину, с которым она прекрасно отдохнула на Мальдивах. Волочкова добавила, что именно она предложила Марчелу отправиться в поездку еще в декабре, и он с радостью согласился. Она рассказала, что Марчел был очень внимателен к ней, помогал во всем и постоянно оказывал знаки внимания. Волочкова также вспомнила, как Марчел обгорел на солнце на второй день, и как она лечила его кожу сметаной.
Кроме того, Волочкова поделилась подробностями проживания на вилле. Она рассказала, что жила на просторной вилле с бассейном и прямым выходом на пляж, расположенной рядом с баром. Для обеспечения приватности менеджмент установил специальную ширму, чтобы посторонние не могли наблюдать за Волочковой. К тому же, по ее словам, вокруг виллы за одну ночь посадили живые кусты, создав живую изгородь, благодаря чему она могла спокойно приходить на завтрак в купальнике, не беспокоясь о любопытных взглядах, пишет
Анастасия Волочкова с тем самым Марчелом на вечеринке. Фото: Global Look Press
«Мы жили на одной вилле, очень просторной, с бассейном, выходом на пляж. Вилла, кстати, специально была рядом с баром. А еще менеджмент предложил, чтобы люди на меня не глазели и не снимали, поставить ширму. И вот я прихожу в купальнике на завтрак, а вокруг моей виллы кусты. Их реально высадили за ночь. Получилась живая изгородь», — заверила Анастасия Волочкова.
На вечеринке по случаю дня рождения балерины дочка Анастасии Волочковой появилась в компании своего жениха Никиты, с которым она снимает квартиру на окраине Москвы. Раньше Ариадна жила отцом Игорем Вдовиным и мачехой Еленой Николаевой. У пары, кстати, подрастают двое сыновей. И чтобы не мешать новой семье отца, девушка решила жить отдельно со своим женихом.