Волочкова объяснила, кто виновен в ее ссорах с 19-летней дочкой: "Ариадну накручивают"

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение на какое-то время прекратить общение с дочерью и своей матерью. По ее словам, она уже выполнила все, что могла сделать для них.

Ссора Волочковой с дочкой Ариадной

Еще весной бывшая прима-балерина Большого театра помогала организовать свадебную церемонию своей дочери Ариадны в Санкт-Петербурге. Хотя молодые люди еще не состояли в официальном браке. Волочкова активно участвовала в подготовке мероприятия в особняке Мясникова, где прошел свадебный банкет.

Но осенью, когда Ариадна и ее супруг официально зарегистрировались в ЗАГСе, балерина не получила приглашение на торжество. Это вызвало сильную обиду у нее. Вскоре после этого события она публично объявила, что даже отказывается считать Ариадну своей дочерью. Конечно, это балерина сказала в сердцах.

Сейчас Анастасия прекратила всяческое общение как с дочерью, так и со своей матерью. Она объясняет такое поведение тем, что считает многие поступки Ариадны результатом влияния посторонних людей.

"Я говорю честно, конечно, Ариадну накручивают. Моя мама начала влиять на нее, но не с самого детства, а когда Ариадна уже стала взрослой, когда ею стало можно манипулировать. Я не хочу рассказывать детали, но получается, что с одной стороны влияет моя мама, а с другой стороны, конечно, с той семьи идет влияние. Со стороны жены моего бывшего мужа и так далее. Поэтому я абстрагировалась, это чужие мне люди", — приводит Woman.ru слова Волочковой.

Что происходит с дочкой Волочковой

Отношения Анастасии с дочерью Ариадной и сейчас складываются непросто. Хотя открытых конфликтов между ними не наблюдается. Возможно, причина в том, что Ариадна редко высказывается публично и предпочитает молчать независимо от обстоятельств.

Саму Анастасию отличает открытость перед обществом: она регулярно рассказывает о своих радостях и проблемах широкой аудитории. Недавно, испытывая сильные эмоции, она сообщила, что уже целый месяц не поддерживает связь ни с дочерью, ни с собственной матерью Тамарой Владимировной, называя их обеих чужими.