Волочкова не может дозвониться до родственников: "Я в блоке стою и у матери, и у дочери"

Анастасия Волочкова затаила обиду на свою 19-летнюю дочку Ариадну. Та после свадьбы собиралась взять фамилию мужа Никиты Григоряна. Хотя бывшая прима-балерина Большого театра рассчитывала, что дочь оставить свою девичью фамилию Волочкова.

Свадьба дочки Волочковой

У Ариадны было два торжества. Первое — в особняке Мясниковых в Санкт-Петербурге — после венчания молодоженов устроила Волочкова. Балерина собиралась потратить на праздник 10 млн рублей. Ариадна настояла, чтобы на торжестве не было случайных гостей и журналистов.

Затем отец невесты, бизнесмен Игорь Вдовин, оплатил вторую свадьбу дочери в загородном клубе в Подмосковье. Однако Волочкову не позвали ни на само торжество, ни на роспись в ЗАГСе. К гостям Ариадна прискакала верхом на коне, она давно увлекается верховой ездой.

Балерина даже не знала, что ее дочка расписалась с женихом. Об этом ей рассказала бабушка Ариадны Тамара Владимировна. Та в строжайшей секретности приехала из Санкт-Петербурга на свадьбу Ариши. Но не сразу призналась в этом дочери.

Волочкова обиделась на дочку из-за тайной свадьбы

Естественно, это задело и расстроило Волочкову. Она высказала свое недовольство Ариадне. А та в ответ заблокировала номер матери. Так же поступила и бабушка Ариши. Они обе не отвечают на звонки балерины.

"Они все меня заблокировали, я в блоке стою и у матери, и у дочери. Я всех послала и сказала: "Добрые люди, я вам никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги!" — поделилась Волочкова в интервью Вере Ганеевой.

Волочкова назвала свадьбу дочери "торжеством на полянке"

Позже Тамара Владимировна успокаивала дочь, утверждая, что будто пожалела о том, что поехала на свадьбу к внучке. Якобы ничего особенного там не происходило.

"Это нельзя назвать свадьбой. Да, было красиво, в загородном клубе, но это был сабантуй", — говорит Волочкова.

Сама балерина заявляла, что у нее теперь больше нет дочери. Она и слышать не желает о родственниках, которые даже не интересуются тем, как она живет. При этом Анастасия заверила, что готова к новым романам и в личной жизни у нее все превосходно.