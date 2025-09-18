Волочкова открыта к новым романам: "Как у такой красивой женщины может быть что-то не так?"

Анастасия Волочкова дала эксклюзивный комментарий сайту Teleprogramma.org, рассказав о том, что сейчас происходит в ее жизни. Бывшая прима-балерина Большого театра намекнула, что она всегда открыта к новым любовным отношениям. Еще Прохор Шаляпин говорил том, что артистка окружена мужчина и каждый готов на ней жениться.

Певец даже переживал, что Волочкова по своей доверчивости может лишиться квартир, особняка и всех денег, если доверится какому-нибудь не чистому на руку кавалеру.

Как живет Волочкова

Артистка заверила, что она пребывает в прекрасной форме и у нее все замечательно. И по-другому быть не может. Помимо личных отношений, балерина также дала понять, что планирует выпустить новый спектакль "Зеркало".

"Я в форме, репетирую каждый день, занимаюсь и в первую очередь занимаюсь своим здоровьем, съемки каждый день. Завтра выступление в Москве, в ДК "Капотня". Через неделю в Щелкове, потом в Королеве. Я востребованный человек, и мне это нравится. В жизни личной все тоже прекрасно. Ну как у меня, такой красивой, интересной и яркой женщины может что-то быть не так? Желаю вам того же. Я счастливый человек, занимаюсь любимым делом, исполняю его профессионально. У меня есть зритель, люди, которые меня обожают. У меня есть шоу "Одержимость", о котором я мечтала всю свою жизнь. Сейчас готовлю новый спектакль "Зеркало". С очень большим содержательным смыслом. Вот, чем я живу", — отметила Волочкова.

Отношения Волочковой с дочкой и мамой

При этом ранее балерина говорила о том, что ее отношения с семьей складываются не самым лучшим образом. Она заблокирована в телефонах и у мамы, и у 19-летней дочки Ариадны. И сама Волочкова не хочет поддерживать с ними отношения. Так как родственники появляются у нее на пороге только тогда, когда им нужды деньги. Задело балерину и то, что Ариадна не позвала ее на свадьбу в подмосковном загородном клубе. Зато на торжестве присутствовала бабушка невесты со стороны мамы.