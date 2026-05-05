Водонаева о Бородиной: «Хинкали ела в Дагестане, когда там дома тонули»

Алена Водонаева. Фото: КП/Александр Ширков

Телеведущая и блогер Алена Водонаева в интервью «KP.RU» затронула тему активности своих бывших коллег по реалити-шоу «Дом-2». Особое внимание она уделила Ксении Бородиной, которая, по мнению многих, стала реже появляться в информационном поле.

Когда собеседник заметил, что на фоне Виктории Бони и Ольги Бузовой Ксения выглядит менее заметной, Водонаева объяснила это просто:

«У нее семейная жизнь». По ее словам, у телеведущей огромная армия поклонников, которые все равно продолжают следить за ней.

«Вот ты говоришь, что она пропала из инфополя. Как же пропала, когда был скандал?» — возразила Алена, напомнив о ситуации во время наводнения в Дагестане.

Тогда, по словам Водонаевой, Бородина снимала видео в ковше трактора со словами:

«Мы в Дагестане, где поесть вкусный хинкал?» — в то время как люди теряли жилье и кров.

«Это опять же не всем дано быть понимающим человеком. Вот она такая домашняя женщина, жена. Хинкал хочет поесть, когда там просто дома тонут, люди лишаются жилья, крова», — высказалась Водонаева.

При этом она отметила, что после критики Бородина все же начала заниматься помощью пострадавшим.

«Потом, когда ей напихали, она включилась и тоже, по-моему, какие-то добрые дела начала делать. Это тоже хорошо», — добавила Алена.

Алена Водонаева и Ксения Бородина вместе начинали телевизионную карьеру в легендарном проекте «Дом-2» в середине 2000-х. Водонаева покинула реалити в 2006 году, Бородина оставалась ведущей шоу до его закрытия в 2020 году и считается одной из главных «золотых ведущих» проекта. Долгое время их отношения оставались сложными, хотя открытых конфликтов они не афишировали.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также