"Очень жаль людей": Ксения Бородина рассказала о последствиях страшного наводнения в Дагестане

Вместе с мужем Николаем Сердюковым и дочерью Теоной она путешествует по республике Дагестан. И вместо привычных "сторис" из ресторанов в ее блоге появились видео с мест настоящей трагедии.

Покинув горные районы, Ксения своими глазами увидела последствия разгула стихии. В своем аккаунте она опубликовала видео, на котором запечатлены затопленные улицы и дома.

"Самое страшное — это то, что затопило опять многие дома, где живут люди! Люди вышли на улицу, все в шоке… Очень печально это видеть, очень жаль людей. Я надеюсь, что людям помогут и сделают все, чтобы они не остались без крыши над головой. Сочувствую пострадавшим!" — написала Бородина.

Правда, путь к сочувствию у звезды "Дома-2" получился противоречивым. Пока республика боролась с последствиями ливней, Бородина и ее компания веселились, осматривая достопримечательности. На замечания подписчиков о том, что время для путешествия выбрано неудачно, телеведущая ответила жестко:

"Ребят, ну вот эти ваши сообщения "бодряка" не дают, если честно! Ну заканчивайте! У нас все отлично: мы большой компанией, у нас веселый гид, мы вкусно едим и успели уже много посмотреть!"

Лишь после возвращения из гор, увидев реальную картину, Бородина сменила тон на более серьезный.

Что происходит в Дагестане

Ситуация в регионе действительно ужасающая. Из-за сильных дождей и прорыва земляного вала Геджухского водохранилища в Дербентском районе вода хлынула в несколько населенных пунктов. Особенно сильно пострадал поселок Мамедкала — он оказался практически полностью затоплен.

Из зоны подтопления вывезли более 4 тысяч человек. К сожалению, не обошлось без погибших. Спасатели извлекли из воды беременную девушку и ребенка, но спасти их не удалось.

В Махачкале из-за подтопления фундамента обрушился многоквартирный дом, жильцов успели вывести заранее. В нескольких муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. Власти и спасатели продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия паводка и помогая пострадавшим.