"Я должна действовать": Бородина отправила в Дагестан шестнадцать тонн воды

Ксения Бородина отправилась в путешествие по Дагестану. Но была вынуждена прервать поездку из-за стихийного бедствия, обрушившегося на этот край. Бородина, видевшая ужас своими глазами, решила оказать помощь пострадавшим.

Как Бородина помогает Дагестану

Ксения Бородина в личном блоге разместила видео-сообщение. В нем она рассказала о том, что сейчас происходит в Дагестане. Бородина призналась, что ей было очень страшно в момент, когда на республику обрушилась стихия.

"Я давно планировала поездку в Дагестан, приехала сюда с детьми, чтобы показать им красоты Дагестана и провести хорошо время. Но здесь за неделю произошли стихийные бедствия, два потопа. И к сожалению, есть жертвы. Это невозможно просто пролистать и забыть, потому что люди остались без домов, без близких, без помощи. И я поняла, что я должна действовать", — сказала в кадре Ксения Бородина.

Видео телезвезда записала на фоне грузовика, который готовится к отправке в Дагестан. Машина до отказа заполнена бутылками с питьевой водой. Это помощь Ксении Бородиной пострадавшим.

"Прямо за моей спиной находится фура. В ней 16 тонн воды, которую я отправляю сейчас в село Мамедкала. За сорок минут до того, как случилось это страшное происшествие, потоп, я была там. Я своими глазами видела, что начинается стихийное бедствие. Поверьте, это очень страшно, видеть это своими глазами", — добавила Ксения Бородина.

Что произошло в Дагестане

Обстановка в регионе сложилась по‑настоящему трагическая. В результате обильных осадков и прорыва грунтовой дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе водные массы устремились в сторону близлежащих населенных пунктов. Наибольший урон пришелся на поселок Мамедкала: он практически целиком оказался под водой.

Из районов, охваченных подтоплением, эвакуировали свыше четырех тысяч жителей. К глубокому сожалению, стихийное бедствие унесло человеческие жизни.

В Махачкале из‑за размыва основания произошло обрушение многоэтажного жилого здания. К счастью, всех жильцов удалось заблаговременно вывести в безопасное место.

В ряде муниципальных образований официально введен режим чрезвычайной ситуации. Представители власти и спасатели сейчас трудятся в авральном порядке: они устраняют последствия наводнения и оказывают необходимую помощь пострадавшим людям.

Ксения Бородина не единственная знаменитость, оказавшая помощь жителям Дагестана. Ранее стало известно о поступке Виктории Бони. Она перевела пострадавшим миллион рублей.

