Внучка Нины Гребешковой замерла у гроба актрисы: гладила бабушку по голове и что-то шептала

В Москве состоялась церемония прощания с актрисой Ниной Гребешковой, вдовой известного режиссера Леонида Гайдая. На похоронах присутствовали самые близкие люди Нины Гребешковой, ее дочь Оксана Гайдай и внучка Ольга Худякова.
На прощании женщины поддерживали друг друга. А когда пришло время опускать гроб с телом Нины Гребешковой в землю, ее внучка Ольга Худякова, словно застыла рядом.
Она долго гладила любимую бабушку по голове и что-то шептала ей на прощание.
Нину Гребешкову похоронили рядом с мужем, Леонидом Гайдаем. Пара прожила в браке сорок лет. А теперь обрела вечный покой на Кунцевском кладбище Москвы.
Нина Гребешкова и Леонид Гайдай покоятся рядышком. Фото: Алексей Белкин/Global Look Press
Леонид Гайдай умер в 1993 году, ему было семьдесят лет. Он скончался буквально на руках у жены, разделив ее жизнь на до и после.
Нины Гребешковой не стало 10 мая. Но родные 94-летней актрисы сообщили о ее смерти поклонникам только 12 мая. Они не хотели привлекать внимания к трагедии в семье. Прощание с Ниной Гребешковой было закрытым. Поклонникам было позволено увидеть покойную актрису и отдать ей дань памяти на Кунцевском кладбище.
Внучка Нины Гребешковой Ольга Худякова. Фото: Алексей Белкин/Global Look Press