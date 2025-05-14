Внучка Нины Гребешковой замерла у гроба актрисы: гладила бабушку по голове и что-то шептала

В Москве состоялась церемония прощания с актрисой Ниной Гребешковой, вдовой известного режиссера Леонида Гайдая. На похоронах присутствовали самые близкие люди Нины Гребешковой, ее дочь Оксана Гайдай и внучка Ольга Худякова.

На прощании женщины поддерживали друг друга. А когда пришло время опускать гроб с телом Нины Гребешковой в землю, ее внучка Ольга Худякова, словно застыла рядом.

Она долго гладила любимую бабушку по голове и что-то шептала ей на прощание.

Нину Гребешкову похоронили рядом с мужем, Леонидом Гайдаем. Пара прожила в браке сорок лет. А теперь обрела вечный покой на Кунцевском кладбище Москвы.