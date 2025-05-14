Нину Гребешкову похоронят рядом с Леонидом Гайдаем

Ровно в полдень по московскому времени в столице началось прощание с актрисой Ниной Гребешковой. Похоронят звезду советского кино рядом с ее покойным мужем, известным режиссером Леонидом Гайдаем.

Прощание с Ниной Гребешковой ее родные решили сделать закрытым, только для узкого круга близких. Поклонники же смогли отдать дань памяти актрисе на Кунцевском кладбище столицы. Люди пришли на похороны с букетами белых и красных роз в руках. Некоторые принесли венки и корзины цветов.

В Сети уже появились кадры, на которых видна могила Нины Гребешковой с табличкой, указывающей на годы жизни актрисы.