Нину Гребешкову похоронят рядом с Леонидом Гайдаем

Ровно в полдень по московскому времени в столице началось прощание с актрисой Ниной Гребешковой. Похоронят звезду советского кино рядом с ее покойным мужем, известным режиссером Леонидом Гайдаем.
Прощание с Ниной Гребешковой ее родные решили сделать закрытым, только для узкого круга близких. Поклонники же смогли отдать дань памяти актрисе на Кунцевском кладбище столицы. Люди пришли на похороны с букетами белых и красных роз в руках. Некоторые принесли венки и корзины цветов.
В Сети уже появились кадры, на которых видна могила Нины Гребешковой с табличкой, указывающей на годы жизни актрисы.
Режиссер Леонид Гайдай и актер Анатолий Папанов на съемках. Фото: Игорь Гневашев/Global Look Press
Нина Гребешкова умерла 10 мая. Союз кинематографистов сообщил о ее кончине общественности только 12 мая. Нине Павловне было 94 года.
Сорок лет своей жизни Нина Гребешкова была женой режиссера Леонида Гайдая. По ее признанию, эта роль была очень непростой. Ей приходилось заниматься бытом, самой водить машину и ремонтировать ее.
В какой-то момент Гребешкова даже собралась уходить от Гайдая, но тот слезно умолял жену не делать этого, понимая, что пропадет без него.
Леонид Гайдай умер в 1993-м году на руках у Нины Гребешковой. Мэтру было семьдесят лет.