Внучка и дочь Нины Гребешковой сдерживали слезы во время похорон

Актрису Нину Гребешкову в эту среду, 14 мая, похоронили в Москве на Кунцевском кладбище. Покоиться 94-летняя звезда советского кино будет рядом со своим мужем, известным режиссером Леонидом Гайдаем, который ушел из жизни в 1993 году.

Церемония прощания с Ниной Гребешковой началась в 12 часов дня, а к часу дня гроб с телом актрисы доставили на Кунцевское кладбище. Гроб открыли, чтобы с Ниной Гребешковой могли попрощаться ее поклонники. Многие не скрывали слез.

На церемонии присутствовали дочь и внучка актрисы Оксана Гайдай и Ольга Худякова. Женщины не плакали, но поддерживали друг друга. Оксана Гайдай шла к могиле матери, опираясь на дочку.

На их лицах застыла скорбь. Внучка Нины Гребешковой появилась на прощании с бабушкой в черном пуховике, а дочь надела стеганое пальто сине-черного оттенка. В руках Оксана Гайдай держала бутылку с водой. Обе женщины не стали покрывать головы черными платками.