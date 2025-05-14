Внучка и дочь Нины Гребешковой сдерживали слезы во время похорон
Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище. Фото: Алексей Белкин/Global Look Press
Гроб с телом Нины Гребешковой привезли на кладбище в час дня и сразу же открыли его, чтобы с актрисой могли проститься ее поклонники. Многие не скрывали слез.
Актрису Нину Гребешкову в эту среду, 14 мая, похоронили в Москве на Кунцевском кладбище. Покоиться 94-летняя звезда советского кино будет рядом со своим мужем, известным режиссером Леонидом Гайдаем, который ушел из жизни в 1993 году.
Церемония прощания с Ниной Гребешковой началась в 12 часов дня, а к часу дня гроб с телом актрисы доставили на Кунцевское кладбище. Гроб открыли, чтобы с Ниной Гребешковой могли попрощаться ее поклонники. Многие не скрывали слез.
На церемонии присутствовали дочь и внучка актрисы Оксана Гайдай и Ольга Худякова. Женщины не плакали, но поддерживали друг друга. Оксана Гайдай шла к могиле матери, опираясь на дочку.
На их лицах застыла скорбь. Внучка Нины Гребешковой появилась на прощании с бабушкой в черном пуховике, а дочь надела стеганое пальто сине-черного оттенка. В руках Оксана Гайдай держала бутылку с водой. Обе женщины не стали покрывать головы черными платками.
Дочь и внучка Нины Гребешковой на прощании с актрисой. Фото: Алексей Белкин/Global Look Press
Нина Гребешкова умерла 10 мая. Ее родные сообщили о кончине актрисы только 12 числа. Они не хотели привлекать излишнего внимания к скорбному событию в своей семье. И прощание с Ниной Гребешковой провели в закрытом режиме.
Актриса Тамара Семина заявила, что такова была воля самой Нины Гребешковой, которая не любила публичности.
«Это ее желание: его нельзя осуждать, — сказала актриса Тамара Семина в интервью URA.ru. — Я тоже не люблю публичность. Эти «охи» и «ахи», все эти притворные дела… Кому это нужно? Нине точно сейчас не нужно. Кто ее любил, так и любит».
Гроб с телом Нины Гребешковой был украшен розами. Фото: Алексей Белкин/Global Look Press