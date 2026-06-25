Внебрачный сын со свечкой в руках пришел проститься с Михаилом Ножкиным

Ножкин ушел из жизни 22 июня в возрасте 89 лет. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома у нее на руках.

На церемонию прощания пришли коллеги, поклонники артиста, а также его внебрачный сын Михаил Колосов. Соболезнования выразили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Михаил Мишустин и патриарх Кирилл.

После прощания тело артиста кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.

Михаил Иванович Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Зрители запомнили его по ролям в картинах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента» и «Юность Петра». Он также был автором песен «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия».

С 1959 года актер был женат на филологе Ларисе Голубиной, которая была старше его на 17 лет. Они прожили вместе 45 лет до ее смерти в 2004 году. У них был приемный сын Дмитрий Голубин, который скончался в 2006 году.

Внебрачный сын Михаил Колосов родился в 1981 году от романа Ножкина с актрисой Валентиной Колосовой . Они познакомились на съемках фильма «Хождение по мукам» в 1974 году. Артист долгие годы скрывал это от жены и публики. По словам Михаила Колосова, отец назначал ему тайные встречи в метро. Актер начал приглашать сына к себе домой только после смерти жены. Валентина Колосова умерла от онкологии в 2015 году.