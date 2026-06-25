На прощании с Михаилом Ножкиным поклонники едва сдерживают слезы

У дверей храма собрались сотни поклонников. Люди несут цветы и венки. Многие не могут сдержать слез.

На месте событий находится корреспондент Teleprogramma.org Ольга Храбрых.

Артист ушел из жизни 22 июня на 90-м году жизни после продолжительной болезни.

Ножкин запомнился зрителям по десяткам культовых фильмов: «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Хождение по мукам», киноэпопея «Освобождение».

Его герои — честные, принципиальные люди, для которых долг и служение Родине — не слова.

Актер также был известным поэтом и драматургом. Его песни «Последний бой», «От героев былых времен», «Я в весеннем лесу пил березовый сок» стали народными.

После прощания тело артиста кремируют. Прах захоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругой Ларисой Голубиной — именно этого хотел сам Ножкин, указав это в завещании.