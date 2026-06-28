Внебрачный сын Ножкина отказался от борьбы за наследство отца

После смерти артиста в центре внимания оказался его внебрачный сын Михаил Колосов. О том, что он является наследником Ножкина, Колосов заявил несколько лет назад. Его мать — актриса Валентина Колосова, с которой у Ножкина был роман во время съемок сериала «Хождение по мукам» в 1974 году . Родители скрывали эту связь долгие годы, так как Ножкин был женат на Ларисе Голубиной.

На церемонию прощания в Храме Христа Спасителя Колосов пришел в черных очках — по словам очевидцев, он скрывал заплаканное лицо.

Однако его появление не означало, что он намерен требовать свою долю наследства. В интервью журналистам он заявил, что не будет вступать в конфликт и бороться за имущество отца.

«Как сложится, так и сложится. За что-то бороться, претендовать на что-то… От меня ждут войны с кем-то, но этого не будет. Он не за войну, и я не за войну. Пусть каждый будет счастлив по-своему. Он подарил мне самое главное — жизнь и талант. Этого достаточно для того, чтобы ни в чем не нуждаться».

В собственности Ножкина остались квартира в Москве и дача в Подмосковье . По словам невестки Лидии Кудрявцевой, артист оставил завещание. Кто станет наследником, станет известно через полгода, как это положено по закону.

Если завещания не обнаружится, по словам адвоката Александра Бенхина, внебрачному сыну придется доказывать родство через суд и ДНК-экспертизу, и тогда он сможет претендовать на все имущество как наследник первой очереди.

Впрочем, сама невестка ранее отрицала, что Колосов — родной сын Ножкина. Она рассказывала, что актер называл его сыном своего покойного брата. При этом, по данным некоторых источников, у артиста мог быть и другой внебрачный сын по имени Михаил, с которым он действительно общался