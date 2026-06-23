Умер известный актер Михаил Ножкин

В возрасте 89 лет скончался народный артист РСФСР, поэт‑песенник и литератор Михаил Ножкин. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России. Михаила Ножкина не стало 22 июня 2026 года.

В организации сочли символичным уход Ножкина из жизни в день памятной даты — годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Он создал гимн «Бессмертного полка» и стал автором песен «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия».

«Его роли в фильмах „Хождение по мукам“, „Ошибка резидента“, „В начале славных дел“ и „Юность Петра“, „Одиночное плавание“, „Освобождение“ воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине», — отмечается в пресс‑релизе.

Михаил Ножкин появился на свет 19 января 1937 года в семье участника ВОВ. Сначала он завершил обучение в строительном техникуме, а в 1961 году выпустился из Театральной студии эстрадных искусств Московского театра эстрады и вошел в состав ее труппы. Ножкин принял участие в съемках первого «Голубого огонька». Одной из наиболее знаменитых композиций в его исполнении стала песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок»: он исполнил ее во второй части детектива «Ошибка резидента».

Актер прожил в браке с супругой 45 лет — она была старше его на 17 лет, — а сведения о его внебрачном сыне от молодой актрисы стали известны общественности лишь спустя несколько десятилетий.

О месте и дате прощания с Михаилом Ножкиным будет сообщено дополнительно.