Внебрачный сын Михаила Ножкина публично обратился к отцу на церемонии прощания

Внебрачный сын покойного Михаила Ножкина Михаил Колосов на церемонии прощания подошел к микрофону. Он публично обратился к отцу и произнес:

«Папа, спасибо за все. Спасибо от меня и от всей России».

Эти слова прозвучали особенно пронзительно, учитывая долгую и непростую историю их отношений.

Михаил Колосов появился на свет в 1981 году. Его матерью была актриса Валентина Колосова, с которой Ножкин познакомился на съемках сериала «Хождение по мукам» в 1974 году.

На тот момент оба были в браке, поэтому отношения держали в тайне. Ножкин долгие годы скрывал существование сына от законной супруги Ларисы Голубиной вплоть до ее смерти в 2004 году.

Сам Колосов рассказывал, что отец постоянно находился «на расстоянии вытянутой руки», старался помогать материально, но официально признавать сына не спешил.

Встречи проходили тайно: сначала в метро, а после смерти жены Ножкин начал приглашать сына к себе домой в квартиру на «Аэропорте». По словам Колосова, сам он знал о своем происхождении сколько себя помнит, но артист публично никогда не упоминал его мать в интервью.

Невестка покойного Лидия Кудрявцева, которая ухаживала за Ножкиным в последние два года, ранее рассказывала, что не видела внебрачных сыновей свекра за 54 года знакомства с семьей. По ее словам, Ножкин не считал Колосова своим сыном и очень сердился, когда тот представлялся наследником артиста .

Теперь, после публичного выступления на прощании, вопрос о наследстве, скорее всего, решится после вскрытия завещания, которое, по словам невестки, Ножкин оставил. В собственности у артиста остались квартира в Москве и дача в Подмосковье.