Изменившийся внешне внебрачный сын Ножкина расплакался на похоронах отца

Ножкин ушел из жизни 22 июня на 90-м году жизни. В последние дни он перестал есть и пить и скончался дома у невестки Лидии Кудрявцевой на руках.

Одним из первых к гробу подошел внебрачный сын артиста Михаил Колосов. Мужчина, рожденный в 1981 году от романа Ножкина с актрисой Валентиной Колосовой, выглядел заметно изменившимся. Он был в черном костюме, но не смог сдержать эмоций: у гроба отца он несколько раз вытирал глаза.

История отношений Ножкина и Колосова долгие годы оставалась тайной. Они познакомились в 1974 году на съемках сериала «Хождение по мукам», где оба были заняты в главных ролях.

Актриса родила сына, но артист скрывал этот факт от законной супруги Ларисы Голубиной в течение 23 лет. Лишь после смерти жены в 2004 году Ножкин начал постепенно общаться с наследником.

На панихиду пришли коллеги по цеху, поклонники и родственники. Соболезнования выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и патриарх Кирилл.

После завершения церемонии тело артиста кремируют, а прах захоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругой. Наследство, по словам невестки, составляет квартиру в Москве и дачу в Подмосковье, но кто станет наследником, станет известно после вскрытия завещания.