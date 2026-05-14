Владимир Молчанов не смог пережить потерю любимой жены и единственной дочери

Здоровье Владимира Кирилловича начало стремительно ухудшаться несколько лет назад. У него диагностировали рак. В 2021 году ему сделали операцию по пересадке печени. Уже в 2022-м телеведущий перенес инфаркт.

Несмотря на недуг, он продолжал работать. Даже когда болезнь прогрессировала, Молчанов выходил в эфир, записывал программы, общался со зрителями. За последние полтора года жизни он несколько раз попадал в больницу с сильными болями в животе.

Первый страшный удар случился в декабре 2022 года — умерла его супруга Консуэло Сегура, с которой они прожили вместе более 50 лет. Телеведущий тяжело болел и не смог прийти в себя после этой новости.

А в марте 2026 года случилась трагедия, которая окончательно подкосила его здоровье — ушла из жизни единственная дочь Анна. Отец и дочь находились на лечении от рака в одной из клиник.

«Володя успел попрощаться с Аней. Врачи позволяли ему приходить к ней в реанимацию», — рассказал режиссер Иван Цыбин.

Через полтора месяца после похорон дочери Молчанова не стало.

За несколько недель до кончины Владимир Кириллович улетел в Израиль. В СМИ поползли слухи, что он отправился туда лечиться. Коллега журналиста Арина Шарапова опровергла эту версию.

По ее словам, Молчанова пригласили прочитать лекции и поучаствовать в съемках русскоязычного телеканала. Ему хотели предложить поделиться своим богатым опытом работы на телевидении. Вместо этого он две недели просидел в бомбоубежище из-за военных действий.

Шарапова уверена: Молчанова убили не рак и не другие хвори. Журналист просто не смог смириться с тем, что потерял самых родных людей — жену, сестру и единственную дочь.

«Он не вынес этих потерь. И это, наверное, основная все-таки причина, почему его сегодня с нами нет», — заявила телеведущая в эфире.

Владимир Молчанов оставил после себя солидное наследство: огромную квартиру в легендарном «композиторском доме» на улице Чаянова в Москве, а также двухэтажный загородный особняк в подмосковной деревне Старая Руза.

Скорее всего, все имущество перейдет его 22-летнему внуку Дмитрию, который работает на телеканале «Культура».

Несмотря на все трагедии, Молчанов запомнился коллегам и зрителям как настоящий профессионал. Телекритик Ирина Петровская назвала его «человеком редкой порядочности и интеллигентности». А Владимир Познер, узнав о смерти коллеги, сказал так:

«Ушел из жизни очень хороший человек и великолепный журналист».

Похороны Владимира Молчанова состоятся 15 мая.