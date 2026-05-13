Наследство Владимира Молчанова: квартира в «композиторском доме» в центре Москвы и дом в Старой Рузе

Не стало выдающегося журналиста Владимира Молчанова. Широкую известность Владимиру Кирилловичу принесла программа «До и после полуночи».

Его, появляющегося в студии в белом костюме, называли аристократом от журналистики, а еще голосом перемен и символом телевизионной оттепели.

Всю жизнь Владимир Молчанов оставался верен любимой профессии и успел многое сделать на этом поприще.

Владимир Молчанов и его путь в журналистике

В 1973 году Молчанов начал работать в Агентстве печати «Новости», где следующие 13 лет был редактором, а затем собственным корреспондентом в Нидерландах. В конце 1970-х — начале 1980-х он занимался поиском нацистских преступников в Европе, работая с архивами и свидетелями страшных событий Второй мировой войны.

Благодаря его расследованию в Нидерландах осудили мультимиллионера Питера Ментена. В 1981 году вышла книга очерков «Возмездие должно свершиться», за которую автор получил премию Горького. К началу перестройки Владимир Молчанов уже был известным журналистом программ «Время» и «90 минут».

Но славу ему принесла передача «До и после полуночи», вышедшая в эфир в марте 1987 года. Этот тележурнал сочетал разговоры о джазе, откровенные интервью и сюжеты о Западе.

В 1990-е Владимир Кириллович снимал документальное кино и получил две «ТЭФИ» — за фильм «Записки из мертвого дома» и как лучший интервьюер.

Но это, конечно, культурное наследие журналиста. А если речь идет о материальном…