Наследство Владимира Молчанова: квартира в «композиторском доме» в центре Москвы и дом в Старой Рузе

Не стало выдающегося журналиста Владимира Молчанова. Широкую известность Владимиру Кирилловичу принесла программа «До и после полуночи».
Его, появляющегося в студии в белом костюме, называли аристократом от журналистики, а еще голосом перемен и символом телевизионной оттепели.
Всю жизнь Владимир Молчанов оставался верен любимой профессии и успел многое сделать на этом поприще.
Владимир Молчанов и его путь в журналистике
В 1973 году Молчанов начал работать в Агентстве печати «Новости», где следующие 13 лет был редактором, а затем собственным корреспондентом в Нидерландах. В конце 1970-х — начале 1980-х он занимался поиском нацистских преступников в Европе, работая с архивами и свидетелями страшных событий Второй мировой войны.
Благодаря его расследованию в Нидерландах осудили мультимиллионера Питера Ментена. В 1981 году вышла книга очерков «Возмездие должно свершиться», за которую автор получил премию Горького. К началу перестройки Владимир Молчанов уже был известным журналистом программ «Время» и «90 минут».
Но славу ему принесла передача «До и после полуночи», вышедшая в эфир в марте 1987 года. Этот тележурнал сочетал разговоры о джазе, откровенные интервью и сюжеты о Западе.
В 1990-е Владимир Кириллович снимал документальное кино и получил две «ТЭФИ» — за фильм «Записки из мертвого дома» и как лучший интервьюер.
Но это, конечно, культурное наследие журналиста. А если речь идет о материальном…
Где жил Владимир Молчанов
В начале 2000-х Владимир Молчанов стал владельцем двухкомнатной квартиры в знаменитом «композиторском» доме на улице Чаянова, где в разное время проживали Александр Александров, Ян Френкель и Рейнгольд Глиэр.
В тот же период в СМИ писали, что семью Молчановых ограбили.
Обстановка в квартире на Чаянова была варварски перевернута: преступники методично искали ценности, вскрывая даже возможные тайники за картинами. Однако их добычей стали лишь 50 долларов, лежавшие на виду.
Разочарованные воры собрали в чемодан хозяина утюг, магнитолу и два телефона. От попытки вынести телевизор и другую крупную технику они отказались. Скорее всего, у злоумышленников не нашлось подходящего транспорта.
Также известно, что у Владимира Молчанова был дом в Старой Рузе. Кстати, там журналист вместе со своей семьей пытался укрыться от коронавируса.
«В нашей деревне, Старой Рузе, летом собирались грузинские, армянские, азербайджанские композиторы. И все дети были смешаны в одной компании», - рассказывал телеведущий о любимых местах в одном из своих интервью.
У Владимира Кирилловича остался внук Дмитрий 2004 года рождения. (Свою любимую жену Консуэло он потерял еще в 2022 году. Знакомые ведущего пишут в соцсетях, что в марте этого года ушла и дочь Анна, что сильно его подкосило).
Дмитрий Молчанов также выбрал своей профессией телевидение. Он работает на телеканале «Культура».
