Как Владимир Молчанов вытащил дочь из проруби, но не спас от смерти

После ухода журналиста и телеведущего Владимира Молчанова из жизни вскрылась еще одна тайна. Оказывается, в марте он потерял дочь Анну, но держал эту потерю в секрете от журналистов.
«Володя успел попрощаться с Аней»
В последние годы Владимир Молчанов вел затворнический образ жизни и редко появлялся на публике. Исключением стало интервью Татьяне Устиновой в программе «Мой герой», приуроченное к его 75-летнему юбилею.
Последний раз телеведущего также видели в декабре 2025 года на похоронах основательницы телеканала «РЕН-ТВ» Ирены Лесневской.
По словам журналистки Арины Бородиной, Владимир Кириллович был очень слаб, давно болел, но, несмотря на это, приехал отдать дань уважения Ирене.
Их связывала многолетняя дружба и совместная работа на REN TV — важная часть судьбы обоих.
Спустя несколько недель Молчанова постигла новая трагедия — ушла из жизни его единственная дочь Анна. Он назвал ее в честь своей сестры Анны Дмитриевой, знаменитой теннисистки и спортивного комментатора.
О смерти дочери Владимира Молчанова в конце марта сообщил режиссер Иван Цыбин, рассказав, что они с отцом находились в одной больнице.
«Володя успел попрощаться с Аней — они лежали в одной клинике. И врачи позволяли Володе приходить к Анечке в реанимацию…» — отметил режиссер.
По некоторым данным, и отец, и дочь болели раком.
Образование Анны Молчановой
Анна Владимировна Молчанова родилась 18 апреля 1981 года в Москве. Она окончила школу № 1239 с углубленным изучением английского языка, а затем психологический факультет Университета Российской академии образования.
Как Анна Молчанова едва не погибла подо льдом
В возрасте семи лет девочка едва не погибла: на зимних каникулах у бабушки она вместе с отцом провалилась под лед на реке Рузе. Молчанов вспоминал, что сначала не знал, что делать, но решение пришло самою
Он выбросил дочь из полыньи и крикнул: «Лежи!». Она послушалась.
«Дальше я начал выбираться из проруби, а течение очень сильное, и мои ноги уходят под лед. И я не знаю, каким-то последним усилием воли я выскочил из этой проруби, подполз к ней, и дальше метров 15 мы бежали, и под нами ломался лед», - вспоминал журналист.
Любимый внук Владимира Молчанова Дмитрий
В 2004 году Анна родила сына Дмитрия. Родители мальчика не жили вместе, но Молчанова поддерживала отношения с его отцом Денисом.
Дмитрий продолжил дело деда и связал карьеру с телевидением. По данным СМИ, он работал на спортивном канале «Старт», а затем перешел на «Культуру».
Анна увлекалась йогой, любила ночь, Луну, животных, следила за спортивными новостями и называла Лондон одним из любимых городов. В начале 2017 года она отказалась от курения.
У нее были очень теплые отношения с отцом.
