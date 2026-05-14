Как Владимир Молчанов вытащил дочь из проруби, но не спас от смерти

После ухода журналиста и телеведущего Владимира Молчанова из жизни вскрылась еще одна тайна. Оказывается, в марте он потерял дочь Анну, но держал эту потерю в секрете от журналистов.

«Володя успел попрощаться с Аней»

В последние годы Владимир Молчанов вел затворнический образ жизни и редко появлялся на публике. Исключением стало интервью Татьяне Устиновой в программе «Мой герой», приуроченное к его 75-летнему юбилею.

Последний раз телеведущего также видели в декабре 2025 года на похоронах основательницы телеканала «РЕН-ТВ» Ирены Лесневской.

По словам журналистки Арины Бородиной, Владимир Кириллович был очень слаб, давно болел, но, несмотря на это, приехал отдать дань уважения Ирене.

Их связывала многолетняя дружба и совместная работа на REN TV — важная часть судьбы обоих.

Спустя несколько недель Молчанова постигла новая трагедия — ушла из жизни его единственная дочь Анна. Он назвал ее в честь своей сестры Анны Дмитриевой, знаменитой теннисистки и спортивного комментатора.

О смерти дочери Владимира Молчанова в конце марта сообщил режиссер Иван Цыбин, рассказав, что они с отцом находились в одной больнице.

«Володя успел попрощаться с Аней — они лежали в одной клинике. И врачи позволяли Володе приходить к Анечке в реанимацию…» — отметил режиссер.

По некоторым данным, и отец, и дочь болели раком.

Образование Анны Молчановой

Анна Владимировна Молчанова родилась 18 апреля 1981 года в Москве. Она окончила школу № 1239 с углубленным изучением английского языка, а затем психологический факультет Университета Российской академии образования.