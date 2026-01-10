Влад Кадони и Таня Мусульбес встретились в Ереване: "Неважно, где ты, важнее, с кем ты"

Бывший ведущий 'Дома-2' Влад Кадони сделал неожиданное заявление в личном блоге. Во время новогодних каникул он побывал в Армении. Из поездки он привез массу впечатлений от встречи с экс-участниками телестройки.
Воссоединение Кадони и Капаклы с Мусульбес
Экс-ведущий реалити-шоу 'Дом-2' Влад Кадони очень удивил своих подписчиков. В личном блоге он поделился снимками, на которых предстал в компании бывших героев телестройки Тани Мусульбес и Романа Капаклы. Оказалось, троица весело провела новогодние каникулы в Ереване.
Влад Кадони поблагодарил пару за теплый прием. Он рассказал, что очень комфортно провел время в компании Тани Мусульбес и Романа Капаклы. Бывших участников 'Дома-2' Кадони назвал своими друзьями.
"Это была прекрасная поездка в Ереван. Бродить по улочкам старого города в компании друзей — лучшая терапия, которая пробуждает любовь к жизни с новой силой. Я еще раз убедился, что неважно, где ты, важнее, с кем ты.
Когда рядом люди, которые на одной волне с тобой, когда вы понимаете друг друга и уважаете личный ритм, предпочтения и интересы, при этом не жертвуя своими, любая поездка становится легкой и интересной. Спасибо Роме, Тане и их семье за эти замечательные новогодние каникулы, я давно так не отдыхал", — поделился Влад Кадони в личном блоге.
Влад Кадони и Роман Капаклы в Ереване. Фото: соцсети Влада Кадони
Как сейчас живут Капаклы и Мусульбес
Рома Капаклы ради Тани Мусульбес развелся с Мариной Африкантовой. В августе 2024 года у Ромы и Тани родилась дочка Мия. Пара обожает свою наследницу и часто делится фото и видео с ее участием в личном блоге.
Живут Капаклы и Мусульбес в Подмосковье. Но довольно часто бывают в Ереване. В Армении живут родители Тани Мусульбес, и пара наведывается к ним в гости. На этот раз они пригласили с собой Влада Кадони.
Влад Кадони и Таня Мусульбес в Ереване. Фото: соцсети Влада Кадони
Что происходит в жизни Кадони
Влад Кадони сейчас, судя по всему, без пары. Он расстался с девушкой Марией, с которой у него все было серьезно. По крайней мере, так казалось со стороны. Кадони даже познакомил Машу с близкими друзьями. Вместе с ней он был на вечеринке по случаю дня рождения экс-участницы 'Дома-2' Натальи Варвиной.
Не так давно Влад Кадони признался в проблемах со здоровьем. У телеведущего проблемы с позвоночником. Ему приходится терпеть сильные боли.
А вам нравился Влад Кадони в качестве ведущего 'Дома-2'?
