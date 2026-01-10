Влад Кадони и Таня Мусульбес встретились в Ереване: "Неважно, где ты, важнее, с кем ты"

Бывший ведущий 'Дома-2' Влад Кадони сделал неожиданное заявление в личном блоге. Во время новогодних каникул он побывал в Армении. Из поездки он привез массу впечатлений от встречи с экс-участниками телестройки.

Воссоединение Кадони и Капаклы с Мусульбес

Экс-ведущий реалити-шоу 'Дом-2' Влад Кадони очень удивил своих подписчиков. В личном блоге он поделился снимками, на которых предстал в компании бывших героев телестройки Тани Мусульбес и Романа Капаклы. Оказалось, троица весело провела новогодние каникулы в Ереване.

Влад Кадони поблагодарил пару за теплый прием. Он рассказал, что очень комфортно провел время в компании Тани Мусульбес и Романа Капаклы. Бывших участников 'Дома-2' Кадони назвал своими друзьями.