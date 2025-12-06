Влад Кадони отреагировал на сообщения о проблемах со здоровьем: "Людям интересен мой копчик"

Бывший ведущий 'Дома-2' Влад Кадони отреагировал на домыслы о его здоровье, которые распространились по Сети. Кадони дал понять, что любители сплетничать несколько преувеличивают. Как себя чувствует Влад Кадони?

Что Кадони сказал о своем копчике

В последнее время в сети активно обсуждалась информация о проблемах со здоровьем известного телеведущего Влада Кадони, в частности, о его неспособности ходить. Сам Влад решил расставить все точки над 'i' и прокомментировал слухи, подчеркнув, что ситуация намного проще, чем кажется. Он пояснил, что его проблемы со здоровьем касаются копчика, и это не новая история.

"Я сидеть не могу, а ходить, стоять я прекрасно могу. У меня действительно есть проблемы с копчиком. Причем они достаточно многолетние, я не знаю, почему вдруг недавно это вызвало такой сумасшедший ажиотаж", — цитирует Кадони kp.ru.

Несмотря на некоторую ироничность, Влад Кадони не видит ничего предосудительного в том, что люди так интересуются его здоровьем.

"Я не против. Если людям интересен мой копчик, то ради бога, какие проблемы?" — резюмировал он.

Когда Кадони рассказал о проблемах

Влад Кадони озвучил, что постоянно испытывает сложности и терпит ограничения из-за копчика, примерно месяц назад. Он поделился, что терпит боль, которая часто усиливается.

Кадони перенес две операции и специальную терапию. Но сильных улучшений не почувствовал. Влад решил отказаться от дальнейших хирургических вмешательств и теперь полагается на обезболивающие препараты.

