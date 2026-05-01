Виктория Боня перестала ходить и села в инвалидную коляску

Из-за серьезной травмы ноги Виктория вынуждена пользоваться костылями и инвалидным креслом.

Звезда не стала вдаваться в подробности случившегося, но, по ее словам, у нее «вывернута лодыжка». В личном блоге она показала, как передвигается по аэропорту с помощью сотрудников, которые везли ее в кресле-каталке.

«Хоть что-то позитивное есть в вывернутой лодыжке. Зато у нас VIP-сопровождение в аэропорту по крайней мере. В очереди не надо стоять», — поделилась Боня.

Сама теледива вместе с дочкой отправилась в турецкую клинику. Там женщина планирует заняться лечением своих зубов, а также установить брекеты наследнице.

Далеко не все отнеслись к ситуации с пониманием. Многие подписчики увидели в действиях Бони желание воспользоваться льготами, предназначенными для людей с действительно тяжелыми недугами.

«Вика, а на своих двух ты не могла дойти до самолета? Не думаю, что простому человеку с такой травмой дали бы такой блат. Имейте совесть! Вы ведь занимаете место инвалидов, которые без сотрудников аэропорта добраться до нужной точки не смогут», — возмутилась одна из пользовательниц.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту знаменитости.

«Это стандартное сопровождение для людей с травмами и ограниченными возможностями в аэропорту», — пояснил один из комментаторов.

Некоторые фанаты Бони обратили внимание на череду неудач, преследующих блогера в последнее время. Они считают, что травма ноги может быть не случайной, а связанной с недавними публичными разбирательствами.

«Ощущение, что после вашего публичного выступления и открытого конфликта с Владимиром Соловьевым, все идет плохо. Может порчу навели. Вика, а вы не боитесь?» — поинтересовался один из подписчиков.

Другие же просто пожелали телеведущей скорейшего выздоровления.

Напомним, Виктория Боня проживает в Монако. Она воспитывает 15-летнюю дочь Анджелину. В конце апреля 2026 года блогер оказалась в центре громкого скандала после того, как записала 18-минутное видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором затронула темы наводнений, отключений интернета и другие острые вопросы.

На это жестко отреагировал телеведущий Владимир Соловьев, назвавший ее в эфире «потрепанной эскортницей». Позже Соловьев публично извинился перед Боней в прямом эфире, однако после этого блогер попала в больницу с сильными болями.