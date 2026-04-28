Боня записала новое видеообращение после эфира с Соловьевым

В начале беседы Владимир Соловьев сделал комплимент Виктории Боне, после чего перешел к главному.

«Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален, и, конечно, какая бы ни была мотивация, зачем и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире», — заявил телеведущий.

При этом он отметил, что не считает себя «главным мизогином страны», поскольку в его программах регулярно участвуют женщины, к которым он относится с уважением.

Боня поблагодарила оппонента.

«Я не ожидала, что у нас будет, скажем так, приятный диалог», — сказала блогер. В конце эфира она добавила: «Вам тоже спасибо! Не думала, что скажу это сегодня».

Сразу после завершения диалога с Соловьевым Боня вышла на связь с подписчиками. Один из блогеров упрекнул ее:

«Разорвать Соловьева не удалось. По мне это был удав и кролик».

Боня ответила:

«Я не пришла кого-то рвать. Я пришла услышать извинения, и они прозвучали».

Она назвала произошедшее «маленькой, но победой».

«Самое важное — что человек извинился. Это важно даже было дипломатически — чтобы было видно, что мы можем решать вопросы в нашей стране еще в диалоге», — объяснила блогер.

Кроме того, Соловьев предложил Боне использовать его канал как площадку для обсуждения общественных проблем. Боня, в свою очередь, заявила о намерении создать «народный форум», где россияне смогут высказываться. Она обратилась к подписчикам с вопросом, на какой платформе это удобнее сделать — во «ВКонтакте» или в других соцсетях.