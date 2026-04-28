Собчак поделилась прогнозами на эфир Соловьева и Бони: «Будет вежлив, галантен»

Журналистка Ксения Собчак во вторник, 28 апреля, поделилась своим взглядом на предстоящий совместный прямой эфир блогера Виктории Бони и телеведущего Владимира Соловьева.

Что Ксения Собчак думает об эфире Соловьева и Бони

«Соловьев будет вежлив, галантен и все будет переводить в шутку, поняв, что уже много людей увидели, как он по-хамски ведет эфиры», - отметила телеведущая.

Собчак предположила, что Владимир Соловьев будет произносить фразы вроде: «Вы красивая женщина» и «Я не хотел вас обидеть», а также попытается в разговоре показать свое «знание тем коров и Дагестана» по существу обращения.

По ее мнению, именно на этом поле он рассчитывает переиграть. Поэтому она почти уверена: битвы не будет — все пройдет мягко, с шуточками.

Когда состоятся дебаты Соловьева и Бони

Дебаты Бони и Соловьева пройдут утром 28 апреля. Изначально Бони заявляла о намерении подать коллективный иск к ряду известных личностей: Владимиру Соловьеву, депутату Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Боня обвиняет их в систематических женоненавистнических высказываниях.

