Собчак поделилась прогнозами на эфир Соловьева и Бони: «Будет вежлив, галантен»

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак уверена, что Владимир Соловьев будет вести себя максимально корректно.

Журналистка Ксения Собчак во вторник, 28 апреля, поделилась своим взглядом на предстоящий совместный прямой эфир блогера Виктории Бони и телеведущего Владимира Соловьева.

Что Ксения Собчак думает об эфире Соловьева и Бони

«Соловьев будет вежлив, галантен и все будет переводить в шутку, поняв, что уже много людей увидели, как он по-хамски ведет эфиры», - отметила телеведущая.

Собчак предположила, что Владимир Соловьев будет произносить фразы вроде: «Вы красивая женщина» и «Я не хотел вас обидеть», а также попытается в разговоре показать свое «знание тем коров и Дагестана» по существу обращения.

По ее мнению, именно на этом поле он рассчитывает переиграть. Поэтому она почти уверена: битвы не будет — все пройдет мягко, с шуточками.

Когда состоятся дебаты Соловьева и Бони

Дебаты Бони и Соловьева пройдут утром 28 апреля. Изначально Бони заявляла о намерении подать коллективный иск к ряду известных личностей: Владимиру Соловьеву, депутату Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Боня обвиняет их в систематических женоненавистнических высказываниях.

