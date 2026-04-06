"Весеннее обострение": Лера Кудрявцева впервые ответила на скандальные обвинения Кати Гордон

На днях Катя Гордон в интервью продюсеру Гере Иващенко в шоу "Переговорка" на "Радио 1" заявила, что их дружбе конец, а совместный музыкальный проект "Зависть" закрыт. И вот теперь Лера Кудрявцева нарушила молчание.

Кудрявцева не стала вдаваться в подробности и не упоминала Гордон по имени. Но ее пост в соцсетях многие восприняли как прямой ответ экс-подруге.

"Кстати. Я теперь точно знаю, что весеннее обострение существует. Тонкая болезнь, конечно. Пусть психически все будут здоровы", — написала 54-летняя телезвезда.

Сама Екатерина Гордон была более откровенна. Она рассказала, что катализатором ссоры стала продюсер Татьяна Тур, которая подняла вопрос об авторских правах на песни коллектива.

"Мы расстались с Лерой Кудрявцевой. Это эксклюзивная информация, я долго не комментировала ситуацию. Причин тому много. Катализатором стал тот факт, что продюсер Таня Тур подняла вопрос про авторские права нашего коллектива. Лера сказала, мол, они принадлежат Кате. Меня это смутило, ведь в годы нашей дружбы мы жили душой нараспашку, и никаких бумажек друг от друга не требовали. Я отписала Лере 50% всех аранжировок. Затронутые Таней Тур вопросы проявили в нас черты, с которыми мириться нельзя", — откровенничала Гордон.

Екатерина не скрывает, что окончательно разочаровалась в подруге. Она считает, что Кудрявцева распускает слухи за ее спиной, и не хочет больше иметь с ней ничего общего.

"Не хочу общаться с Лерой, не считаю ее своим другом. Я такой человек, что могу послать жестко в какой-то момент. Лера замечательная, она суперпрофессионал, но как друг она меня не устраивает. Да, мы поставили нашу дружбу на стоп", — рассуждала Екатерина.

Напомним, отношения Леры Кудрявцевой и Екатерины Гордон всегда были непростыми. Они не раз ссорились и мирились. Подруги создали музыкальный дуэт "Зависть", выпустили несколько песен и даже выступали вместе. Однако теперь, судя по всему, конфликт зашел слишком далеко.