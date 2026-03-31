"Характер этой женщины — ни в сказке сказать, ни пером описать": Дзюник назвал виновницу ссоры Гордон и Кудрявцевой

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал ссору двух подруг, телеведущей Леры Кудрявцевой и адвоката Кати Гордон. Кого он назвал виновницей конфликта?
Что сказал Дзюник о скандале Гордон и Кудрявцевой
Одни из самых известных и популярных женщин страны, Катя Гордон и Лера Кудрявцева крупно поскандалили и объявили о прекращении своей женской дружбы. Распался и дуэт под названием "Зависть".
Леонид Дзюник считает, что виновата в разрыве Катя Гордон. Продюсер лично имел дело с Катей и прекрасно знает, что от нее можно ожидать все что угодно.
"Я знаю Леру Кудрявцеву сто лет и примерно столько же знаю Катю Гордон. Когда меня в последний раз приглашали на программу "Звезды сошлись", я после съемок подошел к Лере и сказал, что мне очень нравится их с Катей песня "У Лиды пропало либидо". А Лера ответила: "Леня, все, проекта нет, все закончено. Ты же знаешь Катю Гордон". Я-то знаю! Сколько раз у меня с ней были стычки. Лера сказала, что работать с Катей практически невозможно.
Лера всегда отзывается на что-то новое, интересное. Я уверен, что скандал начался исключительно по вине Кати Гордон. Характер этой женщины — ни в сказке сказать, ни пером описать. Все, кто знает Катю Гордон, каждый того же мнения, которое я сейчас высказал", — отметил Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org.
Леонид Дзюник.
Поклонники не хотят верить
Тем временем, поклонники Гордон и Кудрявцевой не хотят верить в то, что их дружбы больше нет, а дуэт распался. Они до последнего надеются на примирение Гордон и Кудрявцевой, а некоторые считают происходящее пиар-историей. Комментаторы пытаются вспомнить детали прошлых эфиров и ищут в них первые звоночки конфликта.
Напомним, причиной конфликта подруг стали разногласия по поводу авторских прав на песни, которые, по словам Гордон, спровоцировала продюсер Татьяна Тур.
Сама же Катя Гордон заявила, что прекратила дружбу с Лерой, чтобы остановить циркуляцию бреда.
А вы согласны с мнением Леонида Дзюника? Поделитесь в комментариях.