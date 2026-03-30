"Мы расстались": Гордон объяснила, почему больше не общается с Кудрявцевой и закрыла их дуэт

В подкасте "Переговорка" для "Радио 1" и Propusk.tv она заявила, что больше не считает телеведущую своим другом, а их совместный проект "Зависть" закрыт. Причина — деньги и вмешательство третьих лиц.

"Мы расстались с Лерой Кудрявцевой. Это эксклюзив. Долгое время это не комментировала. Причин тому много. Катализатором тому стала продюсер Таня Тур. Она подняла вопрос про авторские права нашего коллектива", — рассказала Екатерина.

По словам Гордон, Кудрявцева согласилась, что авторские права принадлежат ей, Кате. Но именно это обстоятельство и смутило юриста.

"Меня, как друга, все это смутило, ведь в те наши годы дружбы мы жили душой нараспашку и никаких бумажек друг от друга не требовали. Я отписала Лере 50% всех аранжировок", — добавила она.

"Не считаю ее своим другом"

Гордон не скрывает, что вопрос авторских прав проявил в них черты, с которыми она мириться не готова.

"Таня Тур прокатализировала вопросы, которые проявили в нас черты, с которыми мириться нельзя. Не хочу общаться с Лерой, не считаю ее своим другом. Я такой человек, могу просто послать жестко в какой-то момент. Я думаю, что Лера — отличный человек, суперпрофессиональный, но как друг она меня не устраивает", — заявила Екатерина.

При этом она отметила, что все выпущенные песни "Зависти" теперь принадлежат им пополам. Сама Гордон — автор музыки и слов, и если захочет спеть их, то может сделать это в любой момент.

"У нас с Тиной есть Линда"

В разговоре Гордон также объяснила, что для нее значит настоящая дружба. И привела в пример отношения с Тиной Канделаки.

"У нас с Тиной Канделаки есть общая подруга, мы ее делим на двоих, ее зовут Линда. За все 15 лет нашей дружбы у нас ни разу не возникло вопросов из-за рубля. Если ей надо будет замолвить словечко за меня, она сделает. Для меня дружба — всеобъемлющая отдача", — подчеркнула юрист.

И добавила, что с Кудрявцевой они не друзья, потому что у нее "замороченный взгляд на дружбу".

Что было раньше

Напомним, несколько месяцев назад Катя Гордон признавалась, что они с Лерой часто ссорятся и мирятся, и это норма для их 10-летней дружбы.

"Враки кругом. Мы все эти годы дружим, ругаемся раз в день, миримся раз в день, это суть наших отношений на протяжении 10 лет. Но мы дружим и вместе делаем проект. Если разругаемся серьезно, концертов точно не будет, мы прекратим любое взаимодействие. Это не тот человек, ссору с которым можно утаить. Так что с Лерой "терпим" друг друга дальше", — говорила она тогда.

Теперь, судя по всему, "терпение" закончилось. Проект "Зависть" закрыт, дружба — тоже. И, как заметила сама Гордон, если она кого-то перестала считать другом, то может "послать жестко". Поклонникам остается только гадать, было ли послание или все прошло тихо. Но факт остается фактом: подруги больше не подруги.