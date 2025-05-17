Катя плачет: Стриженов приехал с женой на отпевание сестры

В субботу, 17 мая, в Москве прощаются с актрисой театра и кино Еленой Земляникиной. Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, Александр Стриженов прибыл на отпевание покойной сестры вместе с женой Екатериной. Она словно тень, всюду следует на мужем, который как никогда нуждается в ее поддержке и опоре.

Режиссер старается держаться стойко. Он почти не выражает эмоций, кроме глубокой скорби. Телеведущая Екатерина Стриженова стоит за спиной мужа. Она тихонько плачет, тайком утирая слезы.

Жена Александра Стриженова глубоко переживает эту утрату. Свою золовку Елену Земляникину телеведущая очень любила и ценила.

Присутствующие заметили, что Екатерина Стриженова что-то тихо шептала, поднося руки к губам. Видно, что она очень расстроена и переживает за мужа. Тот старается держаться на публике. Но это дается ему с трудом.

Так, близкий друг семьи Василий Куприянов в беседе журналистами до траурной церемонии дал понять, что брат Елены Земляникиной раздавлен горем. Алекснадр Стриженов просил всех неравнодушных проявить понимание. Он не в состоянии отвечать на расспросы.

Елена Земляникина погибла в ДТП. На нее наехал мотоцикл, когда женщина перебегала дорогу на красный свет. Трагедия случилось утром 14 мая. Актриса спешила к своим студентам. Она просто не заметила, что навстречу к ней летят два мотоцикла. Один из них и наехал на Елену. В результате столкновения она погибла.