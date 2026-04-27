Вдова Пиманова Погодина расплакалась на прощании с мужем

Гражданская жена Ольга Погодина не смогла сдержать слез, а его близкий друг Леонид Якубович произнес трогательную речь, признавшись, что потерял часть сердца.

Народный артист Леонид Якубович, возглавлявший протокол прощания, с болью в голосе обратился к почившему коллеге.

«Очень многие тут могут сказать, что у них вырвали кусок сердца. Мы замечательно дружили. В сущности, каждому из нас приходила в голову мысль: через сколько дней, месяцев, лет дети перестанут приходить на мою могилу, чтобы со мной поговорить. Вот на этот вопрос сегодня ответим. Нет слов, это такая потеря. Спасибо, что ты был”», — произнес Якубович.

Гражданская супруга покойного, актриса Ольга Погодина, стоя у гроба, не могла говорить без слез. В своем прощальном слове она поделилась тем счастьем, которое подарил ей Алексей, и раскрыла семейную тайну.

«Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастлилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так…», — сквозь плач произнесла актриса.

Она также публично пообещала воспитать их общую дочь, о существовании которой ранее не знала публика.

Алексей Пиманов скончался 23 апреля на 64-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности. Он был известен как ведущий программы «Человек и закон» (30 лет в эфире), президент медиахолдинга «Красная звезда», а также как режиссер и продюсер.

Ольга Погодина, известная по фильмам «Дальнобойщики» и «Каменская», прожила с ним 13 лет. Церемония прощания прошла при усиленных мерах безопасности в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Похоронен Алексей Пиманов на Троекуровском кладбище.