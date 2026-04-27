Коллега Пиманова Комаров на прощании: «Алексей не пил, но сердце не выдержало»

Он ушел из жизни 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Коллеги и друзья, пришедшие отдать последний долг телеведущему, в один голос говорят: Пиманов вел здоровый образ жизни и не давал поводов беспокоиться о своем самочувствии.

Оператор-постановщик Сергей Комаров, работавший с Пимановым над программой «Человек и закон», рассказал, что телеведущий никогда не жаловался на здоровье.

«Он спортсменом был. Всегда рассказывал, как он в зале занимался, как в бассейне проплывает там свои километры. На здоровье не было жалоб», — рассказал он.

Правда, в последнее время коллеги замечали, что Пиманов выглядит немного уставшим. Впрочем, эту усталость все списывали на колоссальную загруженность режиссера.

Смерть настигла Алексея Викторовича внезапно. Комаров поделился шокирующей подробностью:

«Сначала думали, что он просто опаздывает на съемки. Никто не мог предположить, что так случится».

Его сердце остановилось, не дожив до своего 65-летия меньше двух месяцев.

Ранним утром 27 апреля у входа в Большой траурный зал Троекуровского кладбища начали собираться десятки людей. Друзья, коллеги, политики и простые граждане несли цветы, чтобы почтить память легендарного журналиста.

На месте присутствовали усиленные наряды полиции. На въезде на территорию кладбища дежурили машины, а всех входящих просили пройти через металлоискатели.

Церемония прощания началась ровно в 12:00 по московскому времени.

Леонид Якубович, выступая в ток-шоу «Пусть говорят», посвященном памяти Пиманова, вспомнил историю о его службе в армии на космодроме Байконур, которая раскрывает характер телеведущего.

«Первогодок пришел к замполиту и сказал, что его подчиненные будут есть мясо. Тот его послал, он пошел к командиру части и сказал: «Мои будут есть мясо». Как стоял, так и стоял. И через месяц они ели мясо», — рассказал Якубович.

Как отметил Якубович, в его жизни мало людей, на которых ему трудно равняться, и Пиманов был одним из таких людей.