Вдова Пиманова обратилась к мужу: «Даже в кошмарном сне не могла предположить»

Актриса Ольга Погодина объяснила, что они не афишировали свои отношения, но были очень близки. Вдова призналась, что вся их совместная жизнь была счастьем, и она даже представить не могла, что все оборвется так внезапно.

«Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастлилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так…», — цитирует слова Погодиной корреспондент Teleprogramma.org.

Ольга также впервые раскрыла, что у них с Пимановым есть общая дочь. О существовании ребенка широкой публике ранее не было известно.

«Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь», — обратилась актриса к покойному супругу.

Погодина пообещала Алексею, что он навсегда останется в ее сердце.

«Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек», — завершила свое выступление Погодина.

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Он был известным журналистом, телеведущим и режиссером, а также президентом медиахолдинга «Красная звезда». Широкую известность ему принесла программа «Человек и закон», которую он вел на протяжении 30 лет, начиная с 1996 года.

Ольга Погодина — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по сериалам «Дальнобойщики», «Турецкий гамбит» и «Каменская».

Напомним, Алексей Пиманов скоропостижно скончался 23 апреля 2026 года. По данным Первого канала, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.