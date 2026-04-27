Вдова Пиманова обратилась к мужу: «Даже в кошмарном сне не могла предположить»

Телеведущий Алексей Пиманов и актриса, продюсер Ольга Погодина. Фото: КП/Иван Макеев

Актриса Ольга Погодина, которая 13 лет была гражданской женой телеведущего Алексея Пиманова, на церемонии прощания произнесла пронзительную речь.

Актриса Ольга Погодина объяснила, что они не афишировали свои отношения, но были очень близки. Вдова призналась, что вся их совместная жизнь была счастьем, и она даже представить не могла, что все оборвется так внезапно.

«Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастлилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так…», — цитирует слова Погодиной корреспондент Teleprogramma.org.

Ольга также впервые раскрыла, что у них с Пимановым есть общая дочь. О существовании ребенка широкой публике ранее не было известно.

«Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь», — обратилась актриса к покойному супругу.

Погодина пообещала Алексею, что он навсегда останется в ее сердце.

«Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек», — завершила свое выступление Погодина.

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Он был известным журналистом, телеведущим и режиссером, а также президентом медиахолдинга «Красная звезда». Широкую известность ему принесла программа «Человек и закон», которую он вел на протяжении 30 лет, начиная с 1996 года.

Ольга Погодина — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по сериалам «Дальнобойщики», «Турецкий гамбит» и «Каменская».

Напомним, Алексей Пиманов скоропостижно скончался 23 апреля 2026 года. По данным Первого канала, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

