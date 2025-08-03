Вдова Мороза Исакова прервала молчание после его смерти: "Мечтали, чтобы Юра это кино снял"

Актриса Виктория Исакова сделала важное заявление в личном блоге. Эта публикация стала первой после похорон ее мужа, режиссера Юрия Мороза. О чем сообщила звезда кино?

Виктория Исакова объявила о завершении работы над последним фильмом Юрия Мороза. При жизни режиссер начал снимать картину под названием 'Таня и космонавт'. Но из-за болезни и стремительно ухудшающегося самочувствия Юрий Мороз был вынужден остановить работу над проектом. Он наделся вернуться к нему. Но судьба распорядилась иначе.

Завершать работу взялся режиссер Алексей Кокорин. И вот съемки завершились.

"Работу над сценарием и подготовку мы начинали с Юрой, это было весело и очень интересно. Мы все мечтали, чтобы Юра это кино снял. А продолжили и уже вошли в съемочный период с очень талантливым режиссером Алексеем Кокориным. Леша, я тебя поздравляю и восхищаюсь твоим профессионализмом и тактом", — написала Виктория Исакова в личном блоге.

Она сыграла в последнем фильме мужа главную роль и выступила в качестве продюсера. Виктория Исакова добавила, что работа над картиной помогла ей справиться с тяжелой потерей.

"Моя работа, в частности съемки — это целая жизнь, ею спасаешься, ею живешь, уходишь от реальности и излечиваешь раны", — поделилась Виктория Исакова.

Режиссер Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля. Ему было 68 лет. В последнее время он тяжело болел. Морозу был присвоен паллиативный статус. Из-за онкологии он лишился возможности самостоятельно передвигаться.

Семья Юрия Мороза тщательно оберегала его покой. Жена Виктория Исакова и дочь, актриса Дарья Мороз, часто выходили в свет. На публике они улыбались и своим поведением никак не давали понять, что в их семье происходит страшное.

На днях Дарья Мороз впервые после похорон отца вышла в свет. Она выступила на концерте, исполнив две душераздирающие песни.