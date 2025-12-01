Вдова Караченцова, Поргина, рассказала о своем состоянии: "Публикации были кошмарные"

Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org раскрыла правду о своем состоянии. Вдова Николая Караченцова опровергла новости о болезни. Она открыто назвала их враньем.

Что сказала Поргина о своей болезни

Актриса Людмила Поргина рассказала о своем здоровье. Она опровергла появившиеся в СМИ сообщения о тяжелой болезни. Поргина дала понять, что чуть ли не шокирована новостями.

"Замечательно себя чувствую. Там какие-то публикации были кошмарные, что я госпитализирована, что у меня тромб оторвался. Это все вранье! Я еду на спектакль в Москву. Нас с подругами пригласили, будем культурно проводить время", — поделилась Людмила Поргина.

Что случилось с Людмилой Поргиной

Ряд СМИ сообщили, что Людмила Поргина попала в больницу с подозрением на инсульт. Уточнялось, что 77-летняя актриса жаловалась медикам на слабость, головокружение и онемение ног. При обследовании у Людмилы Поргиной были обнаружены повреждения сосудов.

Вовремя оказанная помощь помогла избежать серьезных осложнений. Ранее Людмила Поргина попадала в клинику из-за проблем с легкими.

Людмила Поргина стала известна, благодаря своим ролям в 'Ленкоме'. Она играла в 'Тиле' и 'Шуте Балакиреве', 'Звезде и смерти Хоакина Мурьеты'.

А вам чем запомнилась актриса Людмила Поргина? Ответьте в комментариях.