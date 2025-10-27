Как Николай Караченцов отбил Людмилу Поргину у бывшего мужа, жил после рокового ДТП и во сколько обойдется открытие музея его имени

Личная жизнь Николая Караченцова — многолетние отношения актера с коллегой по цеху Людмилой Поргиной. Их брак продлился с 1975 года до последних дней артиста.
27 октября исполняется 81 год со дня рождения актера Николая Караченцова. На протяжении всей жизни рядом с артистом была его жена, актриса Людмила Поргина. Она оставалась с ним даже в самые страшные моменты его судьбы. Давайте вспомним их историю.
Как встретились Николай Караченцов и Людмила Поргина
Судьбоносная встреча Николая Караченцова с его будущей супругой состоялась в Московском театре им. Ленинского Комсомола (ныне "Ленком") в 1973 году. На тот момент Николай уже шесть лет работал в театре, а Людмила Поргина только готовилась влиться в труппу.
Как вспоминала актриса, ее сразу поразила харизма коллеги: "Во время спектакля в зале погас свет, и на сцену выпрыгнул Збруев под бурные аплодисменты. А затем появилось необъяснимое чудо — сам Караченцов. Не помню, что именно меня потрясло, но через пять минут меня озарила догадка: если он не станет моим мужем, моя жизнь потеряет всякий смысл".
Их роман развился не сразу — оба находились в отношениях с другими людьми. Но если Караченцов не воспринимал свои связи как нечто серьезное, то Поргина на тот момент официально состояла в браке. Тем не менее это не помешало ей поддаться чувствам.
Долгое время Николай не решался проявлять инициативу в отношении Людмилы, считая неуместным ухаживать за женщиной, состоящей в браке. В результате первый шаг совершила она сама: оставшись наедине с Караченцовым в гримерке, Людмила откровенно призналась ему в своих чувствах. И — к своей радости — услышала взаимное признание.
После этого Людмила расторгла брак и полностью посвятила себя новым отношениям с коллегой по "Ленкому". Актеры быстро начали жить вместе, однако Караченцов не спешил с официальным предложением о замужестве.
Жизнь в браке
Пара узаконила отношения в 1975 году. Для Людмилы это был третий брак, поэтому она выбрала скромный свадебный наряд. Как признавалась актриса, последующие годы стали для нее самыми счастливыми.
Семья Поргиной приняла нового зятя, хотя мать Караченцова сначала сомневалась в ней. Но сами супруги души не чаяли друг в друге, нередко обменивались нежными прозвищами — Девонька и Колясик. В 1978 году у них родился сын Андрей, ради которого Николай много работал и постоянно баловал семью подарками.
Семейная жизнь пары не всегда была безмятежной. Хотя периодически возникали пересуды об увлечениях Николая вне брака, Людмила неизменно отвергала слухи и сохраняла веру в супруга. Она тщательно оберегала их c мужем и сыном маленький семейный мирок.
Кстати, повзрослевший сын пары Андрей предпочел театру международные отношения и юриспруденцию, окончив МГИМО. Особое счастье в жизнь актеров принес первый внук, появившийся на свет в 2002 году. Казалось, идиллия будет длиться вечно. Но нет…
Роковое ДТП Николая Караченцова
Роковое ДТП, навсегда изменившее жизнь Николая Караченцова, произошло в ночь на 28 февраля 2005 года. Актер спешил из Подмосковья в Москву, получив известие о смерти тещи.
Непристегнутый ремнем, он получил тяжелую черепно-мозговую травму. 26 дней актер провел в коме в Институте Склифосовского, после чего был переведен в реабилитационный центр, где в течение последующих 12 лет боролся за восстановление речи и двигательных функций.
Актер проходил реабилитацию в медицинских учреждениях Израиля и Китая, восстанавливался в болгарском санатории и регулярно посещал сеансы физиотерапии. Лечение принесло положительные результаты — артист стал выходить на прогулки и даже появляться на публичных мероприятиях.
В 2014 году юбилей артиста отметили масштабным концертом в "Ленкоме", где он, сидя рядом с супругой, принимал поздравления от известных коллег и друзей, включая Шамиля Тарпищева, Ольгу Кабо, Дмитрия Харатьяна, Инну Чурикову и Иосифа Кобзона.
В феврале 2017 года произошел новый несчастный случай — автомобиль, которым управляла его жена, столкнулся с "газелью" недалеко от загородного дома актера. Караченцова госпитализировали, а в начале марта он был выписан из медицинского учреждения.
В сентябре 2017 года врачи диагностировали у актера неоперабельный рак левого легкого. Началась новая борьба за жизнь — курс химиотерапии. К январю 2018 года были пройдены три цикла лечения в красногорской клинике, предстоял четвертый.
Супруга Людмила Поргина в интервью "Комсомольской правде" восхищалась мужеством мужа: "Коля не сдается, несмотря на все испытания. Он дисциплинированно выполняет все медицинские предписания и говорит: "Девонька, мы еще поборемся, мы еще поживем!"
Артист ушел из жизни 26 октября 2018 года в московском онкоцентре, не дожив одного дня до своего 74-летия.
Сплетни о романах Николая Караченцова возникали на протяжении всей его жизни и даже после смерти.
Слухи о романах Николая Караченцова
Незадолго до ухода актера всплыла информация о его предполагаемой связи с бывшей балериной Мариинского театра Еленой Дмитриевой. По словам женщины, на протяжении многих лет у нее был роман с женатым Караченцовым. Артист будто бы обещал жениться, но постоянно откладывал развод, объясняя это неуместным временем.
Людмила Поргина отнеслась к откровениям проживавшей во Франции Дмитриевой с недоверием.
"Это абсурд. Сегодня можно заявлять что угодно", — отмечала она. За месяц до смерти супруга, в сентябре 2018 года, Поргина встретилась с балериной в программе "Эксклюзив", где та пыталась извиниться за связь с артистом.
Однако Людмила не приняла извинений, назвав Дмитриеву невменяемой. "Коля вас не знает! Он сказал, что вы сумасшедшая! После ваших публикаций он упал в обморок во время прогулки, мне пришлось вызывать реанимацию в Израиле. Если бы он умер, это была бы ваша вина!" —возмущалась тогда Поргина.
Экс-балерина же оставалась непреклонной в своей позиции: даже после смерти актера, который был старше ее на два десятилетия, она продолжала делиться деталями их романа.
В программе "Прямой эфир" женщина демонстрировала петербургскую квартиру, где, по ее словам, они встречались, предъявляла голосовое сообщение Караченцова на автоответчике и даже показывала спальню с кроватью.
"Он постоянно звонил, приходил… Я не могла ему отказать. Это было подобно магии, магниту. До сих пор не встретила мужчину, который мог бы сравниться с Караченцовым", — признавалась она.
После смерти Николая Караченцова в 2018 году еще несколько женщин объявили о романах с ним. Сначала художница Екатерина Подколзина, затем актриса Наталья Лапина и певица Азиза.
Вдова артиста Людмила Поргина скептически отнеслась к этим заявлениям, подчеркнув, что его насыщенная жизнь оставляла мало места для мимолетных связей. По словам Поргиной, муж спал не больше четырех часов в сутки.
Исключением стала Анна Большова, коллега Николая по знаменитому спектаклю "Юнона" и "Авось", решительно отвергшая подобные слухи.
Музей имени Николая Караченцова
Людмила Поргина на протяжении многих хранит память об ушедшем муже. В ее планах — строительство музея его имени, где также разместится коллекция антикварной мебели, картин и скульптур Николая Караченцова.
Первоначально Людмила Поргина называла сумму в 30 миллионов рублей. Но предположила, что средств на открытие музея уйдет намного больше. Планируется, что музей разместится в подмосковной Валентиновке, где у семьи есть участок в 60 соток. Артистка уверена, что к нему не зарастет народная тропа.
