Как Николай Караченцов отбил Людмилу Поргину у бывшего мужа, жил после рокового ДТП и во сколько обойдется открытие музея его имени

Личная жизнь Николая Караченцова — многолетние отношения актера с коллегой по цеху Людмилой Поргиной. Их брак продлился с 1975 года до последних дней артиста.

27 октября исполняется 81 год со дня рождения актера Николая Караченцова. На протяжении всей жизни рядом с артистом была его жена, актриса Людмила Поргина. Она оставалась с ним даже в самые страшные моменты его судьбы. Давайте вспомним их историю.

Как встретились Николай Караченцов и Людмила Поргина

Судьбоносная встреча Николая Караченцова с его будущей супругой состоялась в Московском театре им. Ленинского Комсомола (ныне "Ленком") в 1973 году. На тот момент Николай уже шесть лет работал в театре, а Людмила Поргина только готовилась влиться в труппу.

Как вспоминала актриса, ее сразу поразила харизма коллеги: "Во время спектакля в зале погас свет, и на сцену выпрыгнул Збруев под бурные аплодисменты. А затем появилось необъяснимое чудо — сам Караченцов. Не помню, что именно меня потрясло, но через пять минут меня озарила догадка: если он не станет моим мужем, моя жизнь потеряет всякий смысл".

Их роман развился не сразу — оба находились в отношениях с другими людьми. Но если Караченцов не воспринимал свои связи как нечто серьезное, то Поргина на тот момент официально состояла в браке. Тем не менее это не помешало ей поддаться чувствам.

Долгое время Николай не решался проявлять инициативу в отношении Людмилы, считая неуместным ухаживать за женщиной, состоящей в браке. В результате первый шаг совершила она сама: оставшись наедине с Караченцовым в гримерке, Людмила откровенно призналась ему в своих чувствах. И — к своей радости — услышала взаимное признание.

После этого Людмила расторгла брак и полностью посвятила себя новым отношениям с коллегой по "Ленкому". Актеры быстро начали жить вместе, однако Караченцов не спешил с официальным предложением о замужестве.