Поргина высказалась о Варшавере, ставшем президентом «Ленкома»: «Он бездарен»

Вдова Николая Караченцова, 76-летняя Людмила Поргина резко высказалась о Марке Варшавере, ставшем президентом театра «Ленком».

По словам Поргиной, Варшавер «бездарен» и «унижал, оскорблял актеров», когда стал руководить театром.

«Он бездарен. Он унижал память Марка Анатольевича Захарова. Я вообще не понимаю, какой он президент, кто он? Ноль», — заявила она.

Поргина также отметила, что при Варшавере уровень театра снизился до нуля.

Ранее Поргина неоднократно выступала с критикой в адрес Варшавера. В частности, она обвиняла его в том, что он не заботится о ветеранах театра и увольняет заслуженных актеров.

Напомним, Марк Варшавер был назначен директором «Ленкома» в 2021 году после смерти Марка Захарова, который руководил театром более 40 лет. Варшавер является заслуженным деятелем искусств России и продюсером многих успешных театральных и кинопроектов.

По материалам News.ru